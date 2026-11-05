Dos mujeres trans agredidas de Palermo rompieron el silencio con Martín Cirio

En una entrevista con el influencer Martín Cirio , Valen y Lana, dos de las mujeres trans que fueron atacadas en los bosques de Palermo , describieron el terrible momento que atravesaron durante un ataque que sufrieron el fin de semana pasado.

“Soy la más golpeada, porque estoy tapada. Tenemos muchas compañeras a las que les han roto la cabeza. Es un poco shockeante ver ahora toda la repercusión que hay, con tanto odio, tanta violencia y tanta agresividad de parte de jóvenes y adolescentes”, contó Valen a Martín Cirio.

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La joven dio otros detalles estremecedores, en la relación a la cantidad de atacantes: “La mayoría fueron menores de edad. Eran un grupo aproximadamente de 200 personas; se habla de que fueron 50 o 40, pero no, fueron más o menos 200 en bicicleta. No se puede dimensionar la cantidad de gente que había ahí. El bosque es grande, pero en esa esquina había diez chicas, que fuimos las más golpeadas”.

Lana, otras de las jóvenes agredidas en los Bosques de Palermo , aportó más detalles de lo ocurrido y del ataque que sufieron. “La mayoría eran menores. En el video se veía muy poca gente, pero eran mucho más (...) Todo lo cubrían las bicicletas, las chicas tenían que correrse al costado”, dijo Lana.

“Es una cuestión de poder: son policías, tienen armas y ejercen poder sobre personas que estamos en una situación de vulnerabilidad. Encima, no podemos decir nada, porque ellos pueden mancharte”, contó Lana sobre el accionar de las fuerzas.

"Cada año nos siguen dando más la razón sobre la importancia de salir a la calle a marchar. Lamentablemente no sabés si volvés, hay que seguir visibilizándolo"



Marti Benza sobre el ataque transfóbico en Palermo, a días de la Marcha del Orgullo: "Ojalá sea la más multitudinaria". pic.twitter.com/SW97ewxvX3 — OLGA (@olgaenvivo) November 3, 2026

Marti Benza apunto a Milei tras los ataques en Palermo

Marti Benza se refirió al episodio durante una transmisión de Olga apuntó directamente contra Javier Milei al cuestionar el clima de violencia y los discursos que, según planteó, se reproducen desde los sectores de poder.

“Si un presidente se para a dar un discurso violento, ¿qué nos queda a toda la gente que escuchamos?”, planteó la streamer luego de lo ocurrido el fin de semana.

En su descargo, sostuvo que la violencia no aparece de manera aislada, sino que también se alimenta de los mensajes que reciben las personas desde los lugares de mayor exposición pública. “La violencia arranca arriba y baja a la sociedad”, afirmó. “Hay un montón de gente que lo avala. Es una locura”, expresó.