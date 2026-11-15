La conmovedora historia de la gatita que fue rescatada de los escombros en Remedios de Escalada tras el incendio

Entre las historias que van apareciendo tras el feroz incendio que se generó en Remedios de Escalada , Lanús, llamó la atención el rescate de la gatita Oreo que se volvió viral cuando se conocieron las imágenes. Ella pertenece a un vivero lindero a la explosión que se generó cuando una máquina rompió un caño de distribución de gas.

Gabriela del Castillo es la dueña del vivero Yuyo Verde y la mamá humana de Oreo . Ella fue quien inmediatamente pidió ayuda a través de las redes cuando se dio cuenta que su gatita no estaba después de semejante explosión que la perjudicó a ella en su local y a tantos vecinos de la zona.

"Yo sabía que mi gata estaba ahí porque es una gatita que vivió durante 9 años en ese local, se crió ahí y siempre fue la gata estrella del negocio, la gente pasaba, la tocaba, la miraba y ella feliz", comenzó relatando Del Castillo, quien además añadió que "si había un lugar donde ella pudiera esconderse, iba a ser en el local".

Oreo fue encontrada ayer sábado, bajo un metro y medio de escombros. "Logré que ayer me permitieran pasar porque por intuición sabía que ella me estaba esperando, en realidad, porque siempre fue así", dijo la responsable del vivero.

Como Del Castillo vive cerca del vivero, aún los días que tenía cerrado iba a verla dos veces al día. "Ella me esperaba y así fue. Sabía que si ella estaba con vida, seguramente me iba a estar esperando y sucedió el milagro. La parte donde encontraron a la gata era una estructura del comercio que no estaba habitada. Se ve que quiso escaparse del frente del local que fue donde más se sintió el ruido y el fuego, fue realmente un milagro", aseguró.

El milagro

El día del del incendio no me dejaron pasar, cuando le di la llave del local a una policía para que se lo diera a un bombero, le pedí por favor que me deje rescatar a Oreo y no me dejaron", recordó sobre esas primeras horas de drama que tuvo que atravesar sin saber si su gata estaba con vida.

Sobre el encuentro con su gatita, Del Castillo señaló: "Ayer me acerqué y pedí acompañar a los bomberos y que me dejen llamar a Oreo, así que me lo permitieron, pero no la escuché porque el muchacho no me dejó acercarme, me permitió sólo hacerlo desde la calle, no podía ingresar".

Fue unos minutos más tarde cuando llegó uno de los rescatistas que apareció la gata. "Sabía que la iba a encontrar. Lo que me pareció fabuloso es que primero entró el rescatista para preservar al animal y después entró el perro de búsqueda de personas. Fue él el que la escuchó y luego me dijo: 'La saqué de abajo de un metro y medio de escombros', así que bueno, esa es la historia de Oreo".

Cómo está ahora Oreo

Oreo está un poco dolorida, pero tranquila: "Gracias a Dios está, que es mucho. Es una gatita gorda, no es una gatita chiquitita. Tiene 9 años, y una de sus patitas comprometidas".

Está tomando antibióticos y un antinflamatorio, pero la recomendación es que se puedan hacer más estudios para controlar su salud tras el impacto que sufrió su cuerpo. "Ahora está en casa, tranquila. Casi no duermo porque la controlo permanentemente. Por suerte está comiendo bien. Se está reponiendo del trauma tremendo que debe haber tenido este animal. Mi local está en la esquina de donde se veía semejante fuego y ella estuvo ahí todo el tiempo", explicó.

Y cerró: "Esos escombros la protegieron del humo, que es el gran problema. Igualmente, polvo debe haber aspirado. Espero que esté bien, tomó agua de a poco, comió, pero lo importante es que está estable".

Hay que esperar estas horas para su recuperación, Del Castillo dijo que no la quiere manosear, ni exponerla a llevarla en la transportadora al veterinario porque sería exponerla nuevamente a una situación de estrés, así que la idea que tiene es que pueda ir un médico a domicilio para evaluarla. "Ya bastante tuvo, pobrecita, mi vida", concluyó y agradeció a todas las personas que se comunicaron para ayudar a ella y a su gatita.

El vivero se salvó del incendio en Remedios de Escalada junto con la gata

La parte de adelante del vivero quedó intacta. "Hasta las plantas están perfectas", detalló la responsable del negocio. "Cuando me acerqué ayer, estaban las plantas verdes, llenas de flores y encima mi gata viva. Según me dijo uno de los bomberos en este lugar hubo unos 60° de temperatura.

Lo que le dijeron las autoridades que no podían ni tocar la puerta del local porque "estaba hirviendo", ya que es una abertura de metal con rejas. "Por eso, aún no puedo entender como las plantas estaban en buen estado. Había un cajón con plantas verdes llenas de flores que quedó intacto", siguió contando sorprendida la dueña del negocio.