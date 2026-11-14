La familia del operario de Metrogas continúa una intensa búsqueda en horas críticas.

Los familiares de Marcelo García , el operario de Metrogas de 47 años que desapareció tras la explosión ocurrida en Remedios de Escalada , aseguraron que todavía no tienen noticias sobre su paradero y desmintieron las versiones que circularon sobre su supuesto hallazgo con vida.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, integrantes de su entorno cercano sostuvieron que continúan buscándolo, afirmaron que no recibieron información oficial sobre su situación y señalaron que debieron comunicarse con distintos medios de comunicación para aclarar que el trabajador todavía no había sido encontrado.

Después de 15 horas. Metrogas controló la fuga de gas y los bomberos extinguieron el incendio tras la explosión en Escalada

“Él salió a trabajar como todos los días. Cuando nos enteramos de la explosión por las redes y los noticieros, pensamos en él por el tipo de trabajo que hace. Empezamos a llamarlo y después nos enteramos de que estaba ahí”, relató una familiar.

En ese sentido, explicó que sus pertenencias, entre ellas el celular y la billetera, quedaron dentro de su vehículo, ya que el hombre se encontraba trabajando cuando ocurrió el estallido: “Eso es lo único que sabemos. Está desaparecido”.

Los familiares también indicaron que realizaron la denuncia correspondiente en una comisaría de Lanús. “Hubo personas que se solidarizaron con nosotros cuando estuvimos en la zona del desastre, bomberos que nos pidieron el número para avisarnos si tenían novedades y la Policía que nos tomó la denuncia”, expresó.

Además, manifestaron su preocupación por las versiones que circularon en medios de comunicación sobre la supuesta aparición del operario: “Vimos esa información y automáticamente la gente deja de preguntar. Tuvimos que comunicarnos con un medio que ya nos había contactado anteriormente para pedir que desmintieran esa situación, porque si no se paraba todo”, explicó.

El paradero de Marcelo García sigue siendo una incógnita en Remedios de Escalada

La familia insistió en que no recibió ninguna confirmación sobre el paradero de Marcelo García y pidió que continúen las tareas para encontrarlo.

La desaparición se produjo luego de la explosión registrada el viernes por la mañana en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada, partido de Lanús, cuando una máquina tuneladora que trabajaba en una obra de renovación de la red de gas dañó una cañería.

El siniestro dejó una persona fallecida y varios heridos, algunos de ellos de gravedad, y motivó un amplio operativo de emergencia en la zona.