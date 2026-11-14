La clave de Banfield para ganarle a Boca, según Tomás Adoryan

Con la mira puesta en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Banfield se prepara para afrontar hoy desde las 19:00 uno de los compromisos más trascendentes de los últimos años: la semifinal de la Copa Argentina frente a Boca. En la antesala del cruce decisivo, el volante ofensivo Tomás Adoryan tomó la palabra y dejó en claro la magnitud que representa el encuentro para el plantel conducido por Pedro Troglio.

"Es un partido que nos puede cambiar la vida a todos, más si pasamos a la final y salimos campeones. Ahí tenemos el cupo de Libertadores y puede ayudar mucho al club", expresó el mediocampista misionero en diálogo con TyC Sports, reflejando el impacto deportivo e institucional que tendría dar el golpe ante el conjunto xeneize tras haber quedado al margen de los playoffs del torneo local.

En Mendoza. Se terminó el sueño de Banfield: perdió con Boca y quedó eliminado de la Copa Argentina

Consciente de la jerarquía individual del rival —que llega tras consagrarse recientemente y con una final de Copa Sudamericana en el horizonte—, Adoryan remarcó que el duelo a partido único nivela las fuerzas y exige máxima concentración.

Adoryan definió el cruce como un "partido aparte" donde el equipo deberá salir con la máxima intensidad, ganar los duelos individuales y mantener la concentración frente a un rival de jerarquía.

“Jugar una semifinal es algo que vengo queriendo hace mucho. Por cómo se nos había dado el calendario, contra clubes del Ascenso y después Riestra, lo veíamos factible. Nos empezamos a ilusionar y ahora sabemos que estamos a dos partidos de coronar. Si pasamos este, quedamos a 90 minutos de salir campeones. Yo tengo fe”, aseguró.

Confianza plena y el anhelo del festejo

El mediocampista de 25 años llega entonado tras su racha de golazos en el semestre (con tantos frente a Rosario Central, Tigre, Midland y Deportivo Riestra). Tras superar una etapa adversa frente al arco, reconoció que hoy se encuentra más suelto en su juego.

"Cuando vine a Banfield, hice una prueba abierta con mil chicos. En ese momento estaba el Flaco Bilos y me dijo que volviera mañana, que había un amistoso contra de Boca. Me puso todo el segundo tiempo y ahí nomás quedé. Con dos prácticas terminé quedando. Entré bien, con actitud, la pedía, sabía que tenía que quedarme”, revela quien años después, en 2023 y bajo el ala de Javier Sanguinetti, debutaría en Primera División.

De cara al pitazo inicial, el futbolista reflejó el sentir del plantel albiverde: "Me imagino el sábado festejando con todos mis compañeros. Vengo visualizando eso hace tiempo", concluyó, convencido de que el grupo y la gente merecen el pase a la final.