sábado 14 de noviembre de 2026
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14 de noviembre de 2026
La fe intacta.

La clave de Banfield para ganarle a Boca, según Tomás Adoryan

El mediocampista Tomás Adoryan recalcó la importancia del duelo, donde Banfield buscará dar el golpe para meterse en la final de la Copa Argentina.

Tomás Adoryan palpitó el choque entre Banfield y Boca por Copa Argentina.

Tomás Adoryan palpitó el choque entre Banfield y Boca por Copa Argentina.

Con la mira puesta en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Banfield se prepara para afrontar hoy desde las 19:00 uno de los compromisos más trascendentes de los últimos años: la semifinal de la Copa Argentina frente a Boca. En la antesala del cruce decisivo, el volante ofensivo Tomás Adoryan tomó la palabra y dejó en claro la magnitud que representa el encuentro para el plantel conducido por Pedro Troglio.

"Es un partido que nos puede cambiar la vida a todos, más si pasamos a la final y salimos campeones. Ahí tenemos el cupo de Libertadores y puede ayudar mucho al club", expresó el mediocampista misionero en diálogo con TyC Sports, reflejando el impacto deportivo e institucional que tendría dar el golpe ante el conjunto xeneize tras haber quedado al margen de los playoffs del torneo local.

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Consciente de la jerarquía individual del rival —que llega tras consagrarse recientemente y con una final de Copa Sudamericana en el horizonte—, Adoryan remarcó que el duelo a partido único nivela las fuerzas y exige máxima concentración.

Adoryan definió el cruce como un "partido aparte" donde el equipo deberá salir con la máxima intensidad, ganar los duelos individuales y mantener la concentración frente a un rival de jerarquía.

“Jugar una semifinal es algo que vengo queriendo hace mucho. Por cómo se nos había dado el calendario, contra clubes del Ascenso y después Riestra, lo veíamos factible. Nos empezamos a ilusionar y ahora sabemos que estamos a dos partidos de coronar. Si pasamos este, quedamos a 90 minutos de salir campeones. Yo tengo fe”, aseguró.

Confianza plena y el anhelo del festejo

El mediocampista de 25 años llega entonado tras su racha de golazos en el semestre (con tantos frente a Rosario Central, Tigre, Midland y Deportivo Riestra). Tras superar una etapa adversa frente al arco, reconoció que hoy se encuentra más suelto en su juego.

"Cuando vine a Banfield, hice una prueba abierta con mil chicos. En ese momento estaba el Flaco Bilos y me dijo que volviera mañana, que había un amistoso contra de Boca. Me puso todo el segundo tiempo y ahí nomás quedé. Con dos prácticas terminé quedando. Entré bien, con actitud, la pedía, sabía que tenía que quedarme”, revela quien años después, en 2023 y bajo el ala de Javier Sanguinetti, debutaría en Primera División.

De cara al pitazo inicial, el futbolista reflejó el sentir del plantel albiverde: "Me imagino el sábado festejando con todos mis compañeros. Vengo visualizando eso hace tiempo", concluyó, convencido de que el grupo y la gente merecen el pase a la final.

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