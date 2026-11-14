Turdera tendrá una experiencia que combina meditación, música en vivo y tarot

Una propuesta que combina bienestar, arte y movimiento tendrá lugar este domingo en Turdera . Se trata de la segunda edición de "Experiencia Casanegra", un encuentro que invita a explorar las emociones, conectar con uno mismo y compartir distintas actividades en un mismo espacio.

La jornada comenzará a las 18 en CasaNegra, ubicada en Reconquista 69 , y es impulsada por Vivrasana, un equipo integrado por Gisel Gorosito , Kevin Krause y Silvina Constenla .

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"En esta oportunidad se va a trabajar el movimiento, las emociones y el bienestar", explicaron desde la organización. La iniciativa propone un recorrido que combina meditación activa con música en vivo, experiencias sonoras y distintas expresiones artísticas. El objetivo es generar un espacio para conectar con las emociones y liberar tensiones a través del cuerpo y los sentidos.

La experiencia estará dividida en tres momentos, con distintas propuestas orientadas a trabajar el movimiento, las emociones y el bienestar. La primera instancia estará centrada en la meditación activa, acompañada por música en vivo y experiencias sonoras, con ejercicios pensados para soltar tensiones y conectar con el propio cuerpo.

En este tramo participará Manuel Maceiras, profesor de tai chi y chi kung, quien estará a cargo de las armonizaciones y los viajes sonoros. Para sus intervenciones utilizará distintos instrumentos, entre ellos cinco tipos de flautas, cuencos tibetanos y handpan.

El segundo momento sumará experiencias vinculadas con el arte y la exploración personal. Durante la jornada también habrá espacios de consulta de tarot, numerología y oráculos, a cargo de especialistas en esas disciplinas.

Cintia Moya, profesora de yoga, acercará sus conocimientos sobre reiki, tarot, oráculos y otras prácticas vinculadas con el bienestar. Por su parte, Fer Cinzano ofrecerá lecturas de tarot, una herramienta que considera una vía de autoconocimiento y cuyas tiradas se caracterizan por un sello propio y un toque de magia. También participará Thelma Sánchez, con propuestas de numerología y runas a través de Numerángeles, además de piedras energéticas, dijes orgóticos y otros elementos.

El cierre estará dedicado al movimiento con una sesión de Static Dance a cargo de Gina, DJ, ingeniera de sonido, productora musical y melómana. Sus creaciones musicales acompañarán una experiencia de baile libre, en la que cada participante podrá moverse a su propio ritmo y expresarse a través de la música.

La experiencia estará dividida en tres momentos, con distintas propuestas.

Cómo participar

De esta manera, la propuesta plantea un recorrido que comienza con la conexión interior, continúa con distintas experiencias sensoriales y de exploración personal y termina con la música y el movimiento como protagonistas. También incluirá una merienda para compartir en CasaNegra, un espacio que servirá como escenario para las distintas actividades.

La entrada general tiene un valor de $40.000 y quienes quieran participar pueden realizar el pago mediante Mercado Pago, a través del alias vibrasanaok, a nombre de Silvina Paula Constenla, se pueden comunicar para más información a 1154214654.