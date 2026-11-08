La profe de yoga de Turdera que apunta a brindar bienestar integral a los vecinos de Llavallol

La profe de yoga, Mariela Marcote vive en Turdera y busca activar sus clases en la Sociedad de Fomento Turdera Sud.

Con el objetivo de invitar a los vecinos a bajar el ritmo, soltar las exigencias cotidianas y reconectar con el cuerpo es que la profe de yoga de Turdera , Mariela Marcote brinda sus prácticas en la Sociedad de Fomento Turdera Sud de Llavallol y asegura que quiere transmitir sus saberes a quienes se sumen.

Según explicó la profesional, este año finalizó el profesorado en la Escuela Internacional de Yoga, pero admitió que su camino con esta práctica comenzó hace más de 25 años. "Fue un recorrido largo y hermoso, que me transformó profundamente y me inspiró a desear compartir mis conocimientos y vivencias desde un espacio de respeto y cuidado", detalló.

Los martes a las 9 y los viernes a las 18.30 en 1° de Marzo 1360, Llavallol se pueden tomar las clases de Marcote quien especificó lo que intenta a través de las prácticas: "Mi propósito es acercar el yoga a las personas a través de una práctica amorosa, consciente y de profundo autodescubrimiento, que invite al bienestar integral".

Sobre el tipo de clases que dicta para los vecinos de Llavallol y alrededores en el espacio Turdera Sud , la profesional explicó: "Brindo prácticas de yoga restaurativo y terapéutico, son clases suaves, que combinan movimientos adaptados, posturas, técnicas de respiración y relajación profunda.

Los que se acerquen van a disfrutar no sólo de la práctica de yoga, también de un un espacio pensado para escuchar y respetar las necesidades de cada alumno, acompañando sus posibilidades y sus propios tiempos. "A través de movimientos suaves y posturas cómodas, buscamos liberar tensiones, mejorar la movilidad, favorecer el descanso y aquietar la mente", recalcó la profesora que espera que se sumen los vecinos que ya conocen los beneficios del yoga y quienes quieran comenzar por primera vez.

"No se requiere experiencia previa ni existe limite de edad, solo ganas de regalarse un momento de calma, conexión y cuidado, habitando el presente desde la amorosidad y el respeto por uno mismo", dijo Marcote que, si bien está dando sus primeros pasos como profesora, cuenta con experiencia con una larga experiencia como practicante.

Con qué se van a encontrar las personas que se anoten

Sobre los beneficios de la práctica, la profesora se refirió a que se van a encontrar con el correr de las clases que van a adquirir más movilidad ya que cada postura se adapta a cada cuerpo y a cada posibilidad. "Trabajamos con elementos de apoyo que facilitan la práctica, hay momentos de relajación y descanso profundo y se incorpora la respiración consciente y conexión corporal", señaló.

Si bien hace muy poco que comenzaron a dictarse las clases en las sociedad de fomento, ya hay algunos alumnos anotados. "Estamos dando los primeros pasos porque recién empezamos el martes pasado y, por ahora, somos poquitos, pero trabajamos en la difusión y dedicación en este comienzo, invitando personalmente a los vecinos del barrio, preparando folletería y acercando la propuesta a la comunidad", comentó Marcote.

Sobre lo que espera de dichas clases, resaltó que la intención es que cada vez más personas puedan descubrir los beneficios del yoga y que "todos los vecinos tengan la posibilidad de contar con un espacio de bienestar cerca de sus casas".

Para concluir, la profesora confesó: "Me entusiasma mucho que este proyecto pueda crecer de a poco, construyendo un espacio de encuentro, cuidado y conexión para nuestra comunidad".

Las clases tienen un costo accesible y para anotarse hay que enviar un mensaje al número de WhatsApp: 1134718964. Para más información seguir la cuenta de Instagram: @siendo_yoga_bsas