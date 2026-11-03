La Villa San Pablo de Turdera abre cinco días: se podrá recorrer y comprar objetos históricos

A partir de este fin de semana abrirán las puertas de la Villa San Pablo de Turdera por cinco días.

Con entrada libre y gratuita , los herederos de la Villa San Pablo de Turdera anunciaron que abrirán cinco días de noviembre para que los vecinos conozcan el lugar y puedan adquirir algún objeto con historia. Además, con cada compra se colabora con la mantención del espacio histórico .

La también conocida como "Quinta de los leones" propone para este mes una verdadera maratón porque tienen varias fechas confirmadas para que los vecinos puedan sumarse conocer el lugar o volver a recorrerla. Dentro de la mansión ubicada en 9 de Julio 440, Turdera necesita juntar fondos para la puesta en valor y desde que comenzaron con estas ferias de antigüedades han logrado realizar varios arreglos fundamentales para la mantención del espacio que tiene 14 habitaciones y más de 2 mil metros cuadrados de parque.

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Los que se sumen a algunas de las fechas se van a encontrar con la posibilidad de comprar cientos de artículos que guardan historia y la posibilidad de recorrer la quinta que fue construida hace más de 100 años por Don Riziero Preti.

Objetos de arte, cuadros, lámparas, curiosidades, piezas de colección y pequeños tesoros que guardan grandes historias serán parte de la maratón de días en que estarán disponibles varios de esos artículos al público. "Hay cosas que no se encuentran todos los días y quizás visitando la Villa justo uno encuentra lo que está buscando", detallaron desde la organización de las ferias de antigüedades.

Por eso, ya dieron a conocer cada uno de los días que se podrá asistir a la casa. Las puertas estarán abiertas al público, este sábado y domingo, el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre en el horario de 14 a 19.30. Serán cinco días para elegir cuando asistir, pasear, ver, apreciar obras únicas y colaborar a la mantención de la casa que es parte del patrimonio cultural de la zona.

Libros esculturas hasta vajillas, cristalería, cuchillos, cubiertos, cuadros, discos, adornos, jarrones, cristales, mantelería, muebles, y mucho más estarán disponibles estos cinco días de noviembre imperdibles.

Para difundir estos días de feria, decidieron recomendar a través de las redes sociales "no" visitar el lugar, "si pensás que las cosas viejas no tienen nada para contar. No vengas si nunca sentiste curiosidad por un objeto que sobrevivió 100 años. No vengas si un libro antiguo, una pintura olvidada o una pieza de colección no pueden despertarte una emoción. Pero, si sos de los que creen que cada objeto tiene una historia...entonces hay cinco días para encontrarnos".

Para más información o para realizar cualquier consulta enviar un mensaje al 1138885752

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