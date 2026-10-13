Plantas nativas en Turdera: convocan a otra jornada de germinación en el Parque Finky.

La reproducción de plantas nativas será el eje de una nueva actividad abierta a la comunidad que Acción Naturalista realizará el sábado 17 de octubre, a las 11, en el Parque Finky de Turdera, en Lomas de Zamora.

La propuesta busca acercar a los vecinos a la germinación y el cuidado de especies autóctonas. La cita es en Santa María de Oro 1.100, en un espacio contiguo al Parque Finky.

Artista en ascenso. Es cantante, vive en Burzaco y eligió Turdera para grabar uno de sus clips

Durante el encuentro, los integrantes de Acción Naturalista compartirán distintas técnicas para germinar especies nativas y acompañarán a quienes quieran sumarse a esta iniciativa ambiental.

La actividad está pensada tanto para quienes ya tienen experiencia con plantas como para aquellos que quieran aprender desde cero. No es necesario llevar materiales para participar: la invitación también es acercarse con el mate y compartir la jornada.

De todas formas, quienes tengan en casa podrán acercar semillas, compost, macetas o esquejes de plantas nativas para trabajar durante el encuentro.

Uno de los objetivos será que los participantes puedan llevarse algunos almácigos para cuidarlos en sus casas y seguir de cerca su crecimiento.

Cómo participar de la propuesta en Turdera

Uno de los objetivos será que los participantes puedan llevarse algunos almácigos para cuidarlos en sus casas y seguir de cerca su crecimiento. Más adelante, esas plantas podrán incorporarse a futuras jornadas de plantación organizadas por el grupo.

La iniciativa se vincula con el trabajo que Acción Naturalista impulsa en Turdera para promover la presencia de especies autóctonas y favorecer la biodiversidad local.

"Al ayudar que tanto las plantas como los animales puedan salir a los barrios, se ganarán 'aliados naturales'. Ellos controlarán plagas, colaborarán a que el suelo absorba el agua de lluvia y regularán el calor sofocante del asfalto, sin contar que embellecerán el paisaje”, explicó Cecilia Díaz Ortigoza, integrante del espacio.

El proyecto del biocorredor entre Parque Finky y la Reserva Santa Catalina

El proyecto, que está en marcha desde hace un tiempo, surgió con el principal objetivo de conectar dos grandes pulmones verdes como lo son el Parque Finky de Turdera y la Reserva Santa Catalina, los cuales están aislados entre sí por grandes masas de cemento.

Ya se plantaron árboles de crecimiento rápido para que den mucha sombra, como por ejemplo el Timbó, el Fumo Bravo y el Ceibo. También arbustos y herbáceas como la Salvia, la Verbena y el Sen del campo, elegidos estratégicamente para que funcionen como una especie de “estaciones de servicio” para mariposas, colibríes y abejas.

Desde que comenzaron con el proyecto, Acción Naturalista ya le “ganó” cinco cuadras a un lugar en el que predomina el cemento y los asfaltos. Esta tarea la venían realizando solamente entre los integrantes del grupo, pero ahora lo abrirán a la comunidad para “conocer a vecinos comprometidos con la naturaleza”.