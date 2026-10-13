El desopilante blooper de Ximena Capristo en Pasapalabra: "Paje..."

Ximena Capristo protagonizó uno de los momentos más desopilantes de Pasapalabra, en la pantalla de Telefe, y hasta hizo tentar de risa al conductor Iván de Pineda . La inesperada repuesta de la participante se hizo viral en las redes sociales.

La ex Gran Hermano venía de racha con cuatro respuestas consecutivas respondidas correctamente, pero una pregunta del rosco la descolocó por completo y su contestación provocó las risotadas en todo el estudio.

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Todo ocurrió durante el juego conducido por Iván de Pineda, cuando llegó el turno de la letra J. Lejos de encontrar la respuesta correcta, Ximena Capristo dijo lo primero que se le vino a la cabeza y protagonizó un blooper.

“Contiene J, sitio donde se guarda la paja”, leyó Iván de Pineda, siguiendo la consigna del juego. Sin dudar demasiado, Ximena Capristo respondió: “Pajero”.

Ximena Capristo se convirtió en meme

Al advertir lo que acababa de decir, Ximena Capristo se tapó la cara y rompió en carcajadas. El conductor y los integrantes de ambos equipos tampoco pudieron contener la risa ante la inesperada respuesta.

“Se acaba de convertir en meme”, comentó una de las integrantes de la producción, al advertir que la respuesta iba a estallar en las redes sociales.

Iván de Pineda, también tentado por la situación, le dedicó una frase a la participante que sumó todavía más humor a la escena: “Gracias, Xime, por todo desde que arrancamos en Iván de Pineda hace 11 años”.