Discapacidad: destacan la estación de trenes de Banfield por su accesibilidad

La estación de Banfield quedó destacada por sus condiciones de accesibilidad en un relevamiento realizado por Alfio Sassone, un vecino que visita distintas paradas ferroviarias del conurbano bonaerense para evaluar cómo pueden desplazarse las personas con discapacidad o movilidad reducida. La recorrida incluyó el cruce Oeste-Este y el paso bajo nivel de Larroque.

La iniciativa busca mostrar las condiciones que ofrecen las estaciones de tren para quienes enfrentan dificultades de movilidad. Para eso, Sassone visita las instalaciones con una muleta y examina rampas, escaleras, barandas y sectores de circulación.

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Los recorridos se registran en videos que luego publica en su cuenta de Instagram, @alfiosassone, donde comparte las evaluaciones e interactúa con sus seguidores.

En el caso de Banfield, en Lomas de Zamora, el relevamiento tuvo una valoración positiva. Sassone resumió su impresión con una frase: "Banfield poniéndose la 10 en inclusión".

Durante la visita, recorrió el cruce Oeste-Este de la estación y después se dirigió al paso bajo nivel de Larroque, ubicado a unos 150 metros, que también fue incluido en el análisis.

Sassone resumió su impresión con una frase: "Banfield poniéndose la 10 en inclusión".

La propuesta permite observar de cerca las condiciones de accesibilidad de las estaciones ferroviarias del conurbano y poner en discusión las dificultades que pueden encontrar las personas con discapacidad o movilidad reducida al utilizar el transporte público.

Las obras de accesibilidad en los dos lados de la estación

La estación de Banfield y sus alrededores recibieron distintas intervenciones para mejorar la circulación y las condiciones de acceso al transporte público, con trabajos realizados tanto en el sector Oeste como en el Este.

Del lado Oeste, con recursos nacionales y municipales, se repavimentaron y ampliaron las calles de acceso y las zonas de parada de colectivos. También se ensancharon las veredas, se incorporaron espacios protegidos e iluminados y se renovaron los espacios verdes con nuevas tareas de parquización y forestación.

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Entre los trabajos se crearon dos calles para la circulación de colectivos. Sobre Alem, además, se construyó una vereda más elevada para facilitar el acceso a las unidades. Las veredas que conectan con las dos entradas a la estación también fueron ampliadas, para mejorar el desplazamiento de los pasajeros y el cruce hacia el lado Este.

Las intervenciones incluyeron espacios destinados al funcionamiento de los taxis y la renovación del edificio ferroviario, con mejoras en la fachada y los accesos.

El bajo nivel de Rincón-Vieytes une las zonas Este y Oeste de Banfield.

Del lado Este, el Municipio reacondicionó la terminal de colectivos Marcelo Massad, ubicada entre Vergara y Cochabamba, a metros de la estación. El espacio conecta los servicios de las líneas 278 y 299 con el tren.

En ese sector se renovó la carpeta asfáltica y se reacondicionaron las dársenas, las veredas y el cerco perimetral. También se instalaron luces LED, se mejoraron los refugios, se incorporó cartelería y se sumaron árboles y plantas.

Los pasos bajo nivel de Banfield

La localidad también cuenta con cruces que incorporaron condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida. En 2016 se construyó el paso bajo nivel de Larroque-Chacabuco, mientras que a fines de 2022 se inauguró el de Rincón-Vieytes, con características similares.

Estas obras forman parte de las mejoras en la infraestructura urbana vinculada al transporte y buscan facilitar los desplazamientos entre ambos lados de las vías.