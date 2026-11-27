El Gobierno Nacional sigue profundizando el ajuste en discapacidad . La suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral dejan a miles de personas en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. Frente a esto, el Municipio de Lomas de Zamora acompaña a los vecinos afectados con asesoramiento y gestiones para agilizar la restitución de sus derechos .

"Desde el Gobierno Nacional suspendieron el pago de las pensiones no contributivas de casi 22 mil personas en todo el país. Lomas de Zamora es el segundo municipio más afectado y desde el Gobierno de la Comunidad queremos ayudar a los vecinos a agilizar el trámite para solicitar la restitución de sus derechos", señalaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio .

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La administración de Javier Milei dejó sin efecto la restitución de pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían vuelto a pagarse en 2025 por orden de la Justicia . La medida abre, de todos modos, una vía para recuperar la pensión ya que los afectados tienen 60 días para pedir la rehabilitación y presentar documentación que acredite su derecho a recibir la pensión.

"El Gobierno Nacional otorga 60 días para presentar la documentación como el DNI físico, estudios médicos actualizados y un certificado que diga que no pueden realizar tareas remuneradas. En Lomas creemos en un Estado presente que acompañe y ayude a las personas con discapacidad, por eso estamos ayudando a los vecinos a través de turnos médicos o con la documentación para que puedan agilizar la gestión y solicitar cuanto antes la restitución del pago", indicaron desde el área de Discapacidad.

Los vecinos de Lomas que tienen suspendida la pensión por invalidez laboral pueden comunicarse con el WhatsApp 11-2193-7726 para recibir asesoramiento del Municipio y avanzar con todo lo necesario para la recuperación.

Personas con discapacidad de Lomas pueden viajar gratis en transporte

Un total de 300 personas con discapacidad recibieron credenciales para viajar gratis en el transporte público a través de un operativo realizado por el Municipio de Lomas de Zamora y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca garantizar el acceso a un derecho que va mucho más allá de la posibilidad de trasladarse sin costo, ya que permite llegar a un tratamiento médico, ir a estudiar, acceder a un empleo, encontrarse con seres queridos y vivir con mayor autonomía.

En el Salón Eva Perón del Municipio se hizo un operativo móvil de Pases Libres Multimodales (PLM) para imprimir y entregar las credenciales en pocos minutos a vecinos con discapacidad, trasplantados y en lista de espera de trasplante que ahora pueden viajar gratis en los servicios de transporte público de pasajeros del territorio bonaerense. En Lomas ya entregaron 1.000 Pases Libres Multimodales y en toda la provincia se repartieron 127 mil credenciales.