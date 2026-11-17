El deporte es mucho más que una actividad física : es una herramienta para fortalecer la autonomía , construir vínculos y generar oportunidades de inclusión . Con esa mirada, el Municipio organiza actividades para personas con discapacidad de Lomas de Zamora en ámbitos accesibles que promueven la participación, el disfrute y el desarrollo de sus capacidades .

En el marco de la Semana de la Educación Física , la Agencia de Discapacidad organizó una jornada deportiva que reunió a 110 vecinos pertenecientes a los Centros de Día y el Taller Protegido Nº1 . También fueron invitados los integrantes del Centro de Día VAE y del Hogar Sol del Sur .

Amor genuino. Lomas: cumplió el sueño de adoptar a pesar de las trabas que le ponían por su discapacidad

El encuentro se desarrolló en Cedro Azul, un espacio ubicado en la zona del Parque de Lomas , donde hubo fútbol, básquet, rugby, zumba, gimnasia, hockey y juegos de coordinación . Además, los niños y niñas del Servicio TEA disfrutaron de actividades en la plaza blanda que está en el jardín interno.

Otro de las acciones destacadas es el programa de Ciclismo Inclusivo para que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de la experiencia de andar en bicicleta . "En las jornadas se usan bicicletas tándem que tienen dos asientos: adelante va un guía que conduce y acompaña el recorrido, mientras que atrás viaja la persona ciega, que puede disfrutar de la experiencia de pedalear, sentir el viento y compartir una actividad deportiva al aire libre", contaron desde la Agencia de Discapacidad en relación a la propuesta en conjunto con la Agencia de Deportes y la Secretaría de Educación .

Escuelas de Educación Especial e integrantes del Centro de Rehabilitación Visual forman parte de la experiencia que se realiza en el Parque de Lomas (Frías 1115). Estudiantes del Profesorado de Educación Física se sumaron voluntariamente a los primeros encuentros para hacer de guías.

Deportes inclusivos en plazas, parques e instituciones de Lomas

Las personas con discapacidad también disfrutan de actividades deportivas gratuitas organizadas por el Municipio de Lomas en plazas, parques e instituciones.

Los lunes hay tres propuestas en diferentes sedes: pádel, a las 11, en el Parque de Lomas (Av. Frías 1115); zumba, también a las 11, en la Agencia de Discapacidad (Entre Ríos 1060); e iniciación al deporte, a las 17.30, en el Club Estrella de Fiorito (Mario Bravo 2582).

Hay deportes inclusivos en espacios públicos e instituciones.

La agenda continúa los miércoles con hockey, a las 12.30, en el Parque San José (Caaguazú y El Trébol); iniciación al deporte, a las 17, en el Club Cacheyra de San José (Anchoris 2956); y vóley sentado, a las 17, en el Gimnasio del Parque de Lomas (Av. Frías 1115).

Los vecinos con ganas de jugar al fútbol pueden sumarse a los encuentros que se llevan adelante los jueves, a las 10, en la Agencia de Discapacidad (Entre Ríos 1060). Mientras que los jueves, a las 11, hay taichi en la Plaza Martins de Banfield (Arenales 750). Y viernes de por medio, a las 11, dan clases de rugby mixto en el Parque de Lomas (Av. Frías 1115). Todas clases son abiertas a vecinos de todas las edades.