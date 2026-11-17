Máximo Lera, histórico militante de Budge, cumplió 90 años.

Máximo Lera, histórico referente social y político de Ingeniero Budge, cumplió 90 años y celebró su cumpleaños junto a vecinos, dirigentes y compañeros de militancia. El encuentro se realizó en la parroquia Nuestra Señora de Budge, donde recibió el reconocimiento de quienes compartieron con él su trayectoria comunitaria y política.

La historia de Lera está estrechamente vinculada al trabajo social y comunitario de Ingeniero Budge. A lo largo de los años, conformó y se puso al frente de dos instituciones de la zona: el Centro Comunitario Miguel Bianchi y Padre Reinaldo Conforti.

Además, tuvo participación en la Juventud Católica Argentina como dirigente y forma parte de la denominada Generación del '70 del Partido Justicialista de Lomas de Zamora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marina Lesci (@marinalesci) Un festejo en Budge El festejo por sus 90 años tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Budge, en una celebración que reunió a personas que lo acompañaron durante su recorrido militante y su compromiso con la comunidad. La misa estuvo a cargo del obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones.

Entre los presentes estuvo Marina Lesci, secretaria de Relaciones con la Comunidad del Municipio de Lomas de Zamora, quien destacó el vínculo de Lera con las nuevas generaciones de militantes. "Es un compañerazo, que nos abrazó a los que somos más jóvenes que él, y todos los compañeros lo quieren mucho", expresó.

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