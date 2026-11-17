El hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil cumplió dos años y la actriz lomense publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto de Pino. En la postal, en blanco y negro, se lo ve a ambos dándose un beso.
Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil, cumplió 2 años y la actriz compartió una dulce postal en su cuenta de Instagram.
El hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil cumplió dos años y la actriz lomense publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto de Pino. En la postal, en blanco y negro, se lo ve a ambos dándose un beso.
“Felices 2 años. Te amo hijo. Sos mi sol. Gracias @justinabulbarella por capturar este momento”, escribió Cande Vetrano junto a la foto que compartió con sus seguidores.
Como era de prever la publicación en Instagram generó un tendal de likes y de comentarios con buena onda. Jimena Barón, Rocío Igarzabal, Jazmín Stuart, Murial Santa Ana, Marcela Coronel y otras famosas sumaron bonitas palabras.
El nacimiento de Pino, hace dos años, consolidó el vínculo entre Cande Vetrano y Andrés Gil, quienes llevan una extensa relación sentimental tras haberse conocido a través de amigos en común. Con el paso de los años, lograron construir un proyecto de vida compartido y conformar una familia muy querida en el ambiente artístico.
En distintas oportunidades públicas, el propio actor se refirió a las transformaciones personales y emocionales que le trajo la paternidad, definiendo el proceso con entusiasmo.
Esta nueva etapa profesional donde su hijo debutó en el modelaje de su mano vuelve a poner en primer plano el gran presente que atraviesa la pareja en el ámbito personal y laboral.