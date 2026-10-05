Telefe estrenará una ficción grabada hace cuatro años con Cande Vetrano

Cande Vetrano, en la pantalla de Telefe.

Telefe finalmente estrenará “Verdades sumergidas”, la ficción de ocho capítulos que fue grabada hace cuatro años bajo el nombre de “Medusa”. La producción, dirigida por Jazmín Stuart y encabezada por Cande Vetrano y Gastón Dalmau, llegará a Flow y a la televisión abierta con una historia policial.

La serie tendrá como protagonistas, además de Cande Vetrano y Gastón Dalmau a Joaquín Ferreira, Violeta Urtizberea y Soledad Villamil, acompañados por Martin Slipak, Moro Anghileri, María Canale, Florencia Dyzsel, Juan Cané, Facundo Espinosa, Gabriel Goity y Fabián Arenillas.

Una historia marcada por un misterio La trama comienza cuando un grupo de amigos decide pasar un fin de semana en un balneario ubicado frente al mar. Sin embargo, pocas horas después de su llegada, la integrante más joven del grupo aparece muerta en la playa.

El hallazgo modifica por completo la situación y da paso a una investigación judicial-policial. A partir de allí, comenzarán a quedar al descubierto distintas tramas y relaciones inesperadas entre los personajes.

“Verdades sumergidas” es un thriller dirigido por Jazmín Stuart y tendrá una extensión de ocho capítulos. La ficción podrá verse tanto en Flow como en la televisión abierta, según la información proporcionada.

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