Wanda Nara lo hizo otra vez y en esta oportunidad volvió a generar revuelo en las redes sociales con una imagen muy muy picante junto a su novio, Martín Migueles. La publicación llegó luego de que Mauro Icardi había hecho lo mismo con la China Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto desde la pileta en la que se mostró tomando sol con una bikini, mientras su pareja utilizaba su cola como almohada.

Terrible. El video de Wanda amenazando a la China Suárez: "Te mato a palos"

La publicación llegó en medio de la contienda en las redes sociales que mantiene con su ex, Mauro Icardi, tras el escándalo de los videos de la Casa de los Sueños.

Wanda Nara eligió sus historias de Instagram para mostrar el momento de intimidad con Martín Migueles . En la foto, ella aparece recostada boca abajo, disfrutando del sol, mientras el empresario se acomoda detrás de ella. Sin sumar palabras, acompañó la imagen con una serie de emojis de barcos, palmeras, mariposas, corazones, peces y trajes de baño.

La respuesta de Wanda Nara

Horas antes, Wanda Nara había compartido otra fotografía tomando sol junto a su hermana, Zaira Nara. En la postal, ambas están en bikini y posando mostrando la cola.

Poco después, Icardi publicó un carrusel de imágenes desde la pileta de la Casa de los Sueños, donde se mostró junto a la China Suárez, quien también apareció en bikini y posó sobre un inflable. El futbolista acompañó su publicación con la frase “Sunday mood, do not disturb” (Estado de ánimo de domingo, no molestar).