Talleres de Escalada pisó en falso en el partido de ida por los cuartos de final del Torneo Reducido de Primera B . La derrota frente a Real Pilar (1-2) lo pone en un único escenario de cara a la revancha: ganar para mantener las chances de ascender a la Primera Nacional . “Tenemos que dar vuelta la página”, afirmó Fernando Enrique .

El experimentado volante del equipo que dirige Juan Carlos Kopriva vivió una “sensación amarga” tras la derrota en el estadio Carlos Barraza, donde Talleres de Escalada sacó ventajas en el marcador y luego se lo dieron vuelta.

“Sensación amarga por el resultado, creo que hicimos un buen primer tiempo. Cuando llega el gol estábamos bien, nos empezaron a tirar pelotazos en el segundo tiempo, pero no nos lastimaban. Sacaron una zapatazo desde afuera del área y eso desarmó todo lo bueno que habíamos hecho. Cuando se emparejó volvieron a encontrarse con el segundo gol”, resumió el futbolista.

Tenemos que dar vuelta la página y saber que tenemos revancha. Hay que hacer un muy buen partido en casa y tratar de revertir el resultado Tenemos que dar vuelta la página y saber que tenemos revancha. Hay que hacer un muy buen partido en casa y tratar de revertir el resultado

En esa línea, agregó que “hay que seguir trabajando, por ahí es un reflejo de lo que nos fue pasando durante todo el año de que por ahí no ligamos. Creamos muchas situaciones, pero no podemos convertir”.

Panorama de cara a la revancha

La ventaja deportiva para Talleres de Escalada es la localía. Necesita ganar el próximo sábado para avanzar a semifinales: por un gol en los 90 minutos reglamentarios, habrá penales. Por dos o más, avanzará directamente.

“Tenemos que dar vuelta la página y saber que tenemos revancha. Hay que hacer un muy buen partido en casa y tratar de revertir el resultado. Tengo fe que mis compañeros lo van a dejar todo para poder hacerlo”, expresó el ex Brown de Adrogué y líder futbolístico del Albirrojo.

Fernando Enrique le apunta a la revancha.

El 5 de septiembre pasado, en Pilar, había sido victoria de Talleres de Escalada por 2-0, con goles de Matías Samaniego y Milton Cantero. Para Fernando Enrique, no hay comparación entre aquél enfrentamiento y este último.

“Todos los partidos son diferentes, hubo muchos cambios de ellos cuando vinimos la primera vez, los partidos hay que jugarlos. Por más que jueguen los mismos jugadores uno es por campeonato, otro por Torneo Reducido. Veo que no son todos los partidos iguales, pero tenemos que pensar en lo que viene”, manifestó el oriundo de Llavallol.

Una constante del equipo a lo largo de la temporada fue su poca efectividad en el estadio Pablo Comelli. Si bien lo reconoció, Fernando Enrique apuntó a que “nos vamos a quedar con la última imagen, que le hicimos cuatro goles a Dock Sud. Hay que quedarse con lo bueno, con lo positivo y trabajar para hacer un buen partido. Ellos son un buen equipo, pero seguimos confiando hasta el final”.