Temperley pasó de la ilusión a la decepción en la Primera Nacional. La ilusión de la gente de Temperley en el Alfredo Beranger.

Durante gran parte del año, el Gasolero tuvo motivos concretos para ilusionarse. Bajo la conducción técnica de Nicolás Domingo, Temperley construyó un equipo sólido, competitivo y con una identidad marcada que lo llevó a pelear palmo a palmo por los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional.

A lo largo de las 36 fechas de la fase regular, el conjunto de Turdera cosechó 16 victorias, 13 empates y apenas 7 derrotas, alcanzando la línea de las 61 unidades. Sin embargo, el proceso de Nicolás Domingo como entrenador de Temperley ya había arrancado con una eliminación de Copa Argentina ante Barracas Central en Sarandí. Una alarma teniendo en cuenta lo que se venía.

El estadio Alfredo Beranger volvió a ser una fortaleza difícil de vulnerar. Ante su gente, el Gasolero sumó 12 triunfos en 18 presentaciones durante la etapa regular, apoyado en un equilibrio defensivo que lo mantuvo entre los equipos menos vencidos (31 goles en contra) y una capacidad ofensiva que le permitió festejar en 43 oportunidades. Con esos números, llegó a mirar a todos desde lo más alto de la tabla y terminó en un meritorio tercer lugar, a solo tres puntos del líder Tristán Suárez y a uno de Atlanta, asegurándose así la localía y la ventaja deportiva para el inicio del Torneo Reducido.

La ilusión de la gente de Temperley en el Alfredo Beranger. De la ilusión a una caída inesperada en el cierre del torneo de la Primera Nacional Sin embargo, los síntomas de desgaste comenzaron a evidenciarse en el epílogo de la fase clasificatoria. Tras superar a Nueva Chicago en la fecha 33, el equipo encadenó tres jornadas sin victorias en el cierre del grupo: empató en su visita a San Martín de San Juan, sufrió una caída dolorosa como local frente a Chacarita en la anteúltima jornada y cerró con una igualdad 2-2 ante Güemes en Santiago del Estero. Ese bache futbolístico le impidió llegar a la definición por el primer ascenso y sembró interrogantes de cara a los cruces eliminatorios.

El desenlace llegó el sábado 14 de noviembre en el Alfredo Beranger, por los octavos de final del Reducido. Con el respaldo de su público y dos resultados a favor para avanzar de ronda, Temperley recibió a Ciudad de Bolívar, séptimo de la Zona A. Todo parecía encaminarse cuando Gabriel Hauche abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, desatando la euforia en las tribunas. Pero en el complemento la historia dio un giro drástico: Elías Martínez igualó las acciones y, poco después, Federico Peralta decretó el 2-1 definitivo para la visita. El pitazo final transformó la fiesta en silencio y frustración. El Gasolero se despidió prematuramente de la competencia en su propia casa, dejando atrás una campaña que, desde lo estadístico y el funcionamiento colectivo durante ocho meses, invitaba a soñar en grande, pero que terminó marcada por el sabor amargo de no haber podido sostener su mejor versión en el momento decisivo.

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