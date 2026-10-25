Talleres de Escalada ganó, gustó y goleó contra Dock Sud y se ilusiona con pelear el Reducido

Talleres de Escalada se floreó contra Dock Sud y se ilusiona con pelear el Reducido
En el debut como técnico de Juan Carlos Kopriva, Talleres de Escalada aplastó 4-0 a Dock en el Pablo Comelli y cortó así una racha de tres partidos sin triunfos. Maximiliano Rodríguez, Fernando Enrique y Leonel Barrios liquidaron la historia en el primer tiempo. Isaias Ciavarelli decoró el resultado en el segundo tiempo. El local se quedó con 10 por la expulsión de Facundo Infante.
Si bien Excursionistas se quedó con el primer ascenso al realizar una temporada casi perfecta, Talleres de Escalada se afianza en el tercer puesto de la Primera B pensando en el Reducido.
Era fundamental sumar de a 3 puntos para Talleres de Escalada, ya que se enfrentaba con uno de los equipos más flojos de la categoría y en el debut de Juan Carlos Kopriva era vital empezar a ganar confianza, más aun luego de la salida de Lucas Licht por los magros resultados en los últimos partidos que le impidieron estirar la definción por el primer ascenso a la Primera Nacional.
Final del partido: ¡ganó Talleres de Escalada!
Talleres de Escalada goleó 4 - 0 a Dock Sud en el Pablo Comelli. Maximiliano Rodríguez, Fernando Enrique, Leonel Barrios e Isaias Ciavarelli convirtieron los goles. El Albirrojo se quedó con 10 por la expulsión sobre el final de Facundo Infante.
Se queda con 10 hombres Talleres de Escalada
A los 43 minutos del segundo tiempo, cuando ya está todo resuelto, Facundo Infante vio la doble tarjeta amarilla y se fue expulsado.
¡GOL DE TALLERES!
A los 23 minutos del segundo tiempo, Isaias Ciavarelli puso el 4-0 de Talleres de Escalada sobre un entregado Dock Sud.
Talleres de Escalada, cerca del cuarto
Semaniego probó desde afuera del área y el disparo se fue apenas por encima del travesaño. No hay partido en Escalada. Gana cómodo el Albirrojo 3-0 sobre Dock Sud.
Arrancó el segundo tiempo en el Pablo Comelli
Talleres de Escalada golea 3-0 a Dock Sud y recupera la confianza pensando en el Reducido.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada golea a Dock Sud por 3-0. Rodríguez, Enrique y Barrios convirtieron los goles con los que el Albirrojo se florea ante el Docke.
¡GOL DE TALLERES!
A los 43 minutos de la primera parte, Talleres de Escalada resuelve el partido ante Dock: Leonel Barrios puso el 3-0.
¡GOL DE TALLERES!
A los 38 minutos del primer tiempo, Fernando Enrique amplió la ventaja para Talleres de Escalada, que ahora le gana 2-0 a Dock Sud en el Pablo Comelli.
¡GOL DE TALLERES!
Máximiliano Rodríguez, a los 24 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para Talleres de Escalada como local ante Dock Sud
Talleres busca acomodarse en el juego, por ahora sin llegadas
Talleres de Escalada tardó 10 minutos en rematar al arco, lo hizo a través de Arce. No tuvo demasiadas complicaciones el arquero Martínez. Siguen 0 a 0 en Escalada.
Avisó Dock Sud a los 2 minutos
Villordo sacó un remate sorpresivo de afuera del área, pero el travesaño le negó la apertura del marcador a Dock Sud. Arrancó dormido Talleres de Escalada.
Arrancó el partido en Escalada
Por la fecha 41 de la Primera B, Talleres de Escalada busca cortar una racha de tres partidos sin triunfos ante Dock Sud.
Formaciones confirmadas para Talleres de Escalada y Dock Sud
Talleres: Casoli; Rodríguez, Del Pino, Malvacio, Bazzi; Arce, Cantero, Martínez, Enrique, Semaniego y Barrios. DT: Juan Carlos Kopriva.
Dock Sud: Martínez; Villarreal, Barreiro, Guerrero, Otero; López, Venetucci, Chamorro, Villordo, Gómez y Gualtieri. DT: Silvio Gutiérrez.
Talleres de Escalada recibirá este domingo, desde las 15, a Dock Sud por la fecha 41 de la Primera B, con el objetivo de sumar una victoria en el estreno de Juan Carlos Kopriva. El flamante entrenador asumió tras la salida de Lucas Licht y busca enderezar el rumbo en la recta final de la temporada.
Si bien el Tallarín ya tiene asegurado su lugar en el Reducido, este partido es de suma importancia de cara a lo que viene: no solo para iniciar de buena manera el ciclo del Vikingo, sino también para ganar confianza con miras a los cruces mano a mano que comenzarán dentro de dos semanas por el segundo ascenso.
Una victoria, además, le permitiría aprovechar la derrota de Sportivo Italiano ante Excursionistas —equipo que esta fecha se coronó campeón de la divisional y logró el ascenso a la Primera Nacional—. Y es que, con los tres puntos, el conjunto de Remedios de Escalada recuperará el tercer lugar en la tabla de posiciones, algo fundamental de cara a la definición, ya que le permitiría cerrar todas las series de local, salvo un posible enfrentamiento en la final ante Arsenal, que finalizará en la segunda colocación.
Con estos objetivos en mente y la necesidad de ponerle fin a una racha de tres partidos sin ganar, Talleres intentará hacer valer su localía ante un rival que no juega por nada, el cual ya aseguró su permanencia en la categoría pero quedó lejos de pelear por clasificar al Reducido.
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¡Vamos nosotros!
Aca los jugadores que pelearán por 3 puntos pic.twitter.com/4bwL8a2ykF
— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) October 24, 2026
Para conseguir el triunfo, Kopriva no hará grandes retoques y apostará por la misma base de jugadores que cayó hace una semana ante Deportivo Merlo, un traspié que precipitó la salida de Licht. Del lado del Docke, que acumula tres derrotas en fila, el entrenador Silvio Gutiérrez realizará algunas variantes respecto a su última presentación.
Las posibles formaciones de Talleres de Escalada y Dock Sud
Talleres (RE): Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Claudio Mosca; Matías Samaniego y Federico Martínez.
Dock Sud: Tomás Tello; Nahuel Guerrero, Santiago Villarreal, Nazareno López, Ariel Barreiro; Hernán Perrone o Federico Otero, Tomás Chamorro, Gonzalo Gómez, Valentino Venetucci; Giuliano Gualtieri o Thiago Villordo y Sebastián Vivas.
Árbitro: Adrián Núñez.
Estadio: Talleres de Escalada.
Hora: 15.