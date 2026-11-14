Talleres de Escalada perdió ante Real Pilar y quedó obligado para la vuelta

Talleres de Escalada cayó ante Real Pilar y está obligado a ganar para clasificar

Talleres de Escalada perdió 2 a 1 con Real Pilar por el encuentro de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B. El Tallarín se puso en ventaja a través de Axel Arce, pero sufrió la reacción del rival en el segundo tiempo que lo dio vuelta con tantos de Darío Leguiza y Valentín Mancini.

El equipo dirigido por Juan Carlos Kopriva no pudo mantener la ventaja lograda en la primera parte y en el complemento el local estuvo preciso para ponerse arriba en el marcador. Un resultado que no es definitorio porque todo deberá definirse en el partido de vuelta.

Ahora Talleres de Escalada quedó obligado a ganar para quedarse con la serie. La cita será el próximo sábado 21 de noviembre en el Pablo Comelli, donde el albirrojo buscará un triunfo, ya que quedó obligado para seguir con vida en el Reducido de la Primera B.