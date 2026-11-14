Talleres de Escalada perdió ante Real Pilar y quedó obligado para la vuelta

Talleres de Escalada cayó ante Real Pilar y está obligado a ganar para clasificar
Talleres de Escalada perdió 2 a 1 con Real Pilar por el encuentro de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B. El Tallarín se puso en ventaja a través de Axel Arce, pero sufrió la reacción del rival en el segundo tiempo que lo dio vuelta con tantos de Darío Leguiza y Valentín Mancini.
El equipo dirigido por Juan Carlos Kopriva no pudo mantener la ventaja lograda en la primera parte y en el complemento el local estuvo preciso para ponerse arriba en el marcador. Un resultado que no es definitorio porque todo deberá definirse en el partido de vuelta.
Ahora Talleres de Escalada quedó obligado a ganar para quedarse con la serie. La cita será el próximo sábado 21 de noviembre en el Pablo Comelli, donde el albirrojo buscará un triunfo, ya que quedó obligado para seguir con vida en el Reducido de la Primera B.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleres)
Final del partido
Talleres de Escalada no pudo y cayó con Real Pilar por 2 a 1.
Se salvó Talleres de Escalada
Luego de un remate de Mathias Crocco el travesaño se interpuso e impidió el tercero de Real Pilar.
Otra chance para Talleres de Escalada
Luego de un centro al corazón del área apareció Leonel Barrios, pero su remate fue a las manos del arquero.
De no creer
Leonel Barrios se perdió el gol del empate para Talleres de Escalada con un cabezazo que se fue desviado.
Talleres de Escalada llega como puede
El albirrojo probó de media distancia con un tiro libre de Matías Samaniego que se fue por arriba del travesaño.
Alarma en Real Pilar
En su afán por detener un ataque chocaron el arquero Martín Perafán y David Leguiza. Susto en Real Pilar con los dos futbolistas tendidos en el campo de juego.
¡GOL DE REAL PILAR!
Gran contragolpe del local y Valentín Mancini quedó mano a mano con Mauro Casoli. Lo eludió y puso el 2 a 1 a favor de Real Pilar que le da vuelta el partido a Talleres de Escalada.
"Valentín Mancini"Por el golazo del jugador de Real Pilar que le da vuelta el partido a Talleres de Remedios de Escalada. https://t.co/is1bxdUJGT— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026
Cerca Real Pilar del segundo
Dylan Vergara probó de media distancia y se encontró con la buena respuesta de Mauro Casoli.
¡GOL DE REAL PILAR!
Gran disparo de Darío Leguiza de media distancia y Mauro Casoli no pudo desviarlo. Ahora Talleres de Escalada y Real Pilar igualan 1 a 1.
#RealPilar 1-1 Talleres#RealesPilar https://t.co/faBFp7E9V2— Real Pilar F.C. (@RealPilar_FC) November 14, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Talleres de Escalada ya juega el complemento ante Real Pilar.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada le gana 1 a 0 a Real Pilar como visitante.
Talleres de Escalada cerca del segundo
Por intermedio de Matías Samaniego, el conjunto de Escalda aceleró a fondo y estuvo a tiro del 2 a 0.
¡GOL DE TALLERES DE ESCALADA!
Luego de un córner desde la derecha, un cabezazo de Leonel Barrios y el rebote de Martín Perafán, apareció Axel Arce para poner el 1 a 0.
"Axel Arce"Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada ante un grosero error del arquero de Real Pilar. https://t.co/XUfmwE8Mtt— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026
Talleres de Escalada cerca del primero
Fernando Enrique probó de afuera del área y Martín Perafán salvó a Real Pilar.
Increíble lo que se perdió Talleres de Escalada
Leonel Barrios quedó sólo con el arquero y elevó su remate por arriba del travesaño.
Talleres de Escalada no puede con Real Pilar
El Tallarín tuvo chances para convertir el primero pero careció de eficacia.
Comenzó el partido
Ya juegan Real Pilar y Talleres de Escalada por el Reducido de la Primera B.
Ya se viene Real Pilar ante Talleres de Escalada
Formaciones confirmadas:
Real Pilar: Martín Perafán; Darío Leguiza, Valentín Gelos, Francisco Abre, Enzo Franco; Valentín Mancini, Nahuel Pansardi, Dylan Vergara, Mathias Crocco; Brian Martín y Eloy Rodríguez. DT: Ariel Otermín.
Los 11 del Monarca para enfrentarse a Talleres RDE desde las 19.¡Vamos nosotros! https://t.co/bFIEGdzl7w— Real Pilar F.C. (@RealPilar_FC) November 14, 2026
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Sebastián Gallardo, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Milton Cantero, Federico Martínez, Fernando Enrique; Matías Samaniego y Leonel Barrrios. DT: Juan Carlos Kopriva.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleres)
Árbitro: Martín D´Espósito
Estadio: Carlos Barraza (Real Pilar)
TV: LPF Play