Jimena Monteverde recordó su peor borrachera: "El pedo que me agarré"

Jimena Monteverde no pierde oportunidad de desempolvar picantes anécdotas y en La cocina rebelde, su programa de El Trece, contó cómo fue su peor borrachera en la vida que, además, tuvo como involuntaria testigo a la maestra de su hijo en un restaurante.

“No me quieran ver borracha. Porque pasa que tengo un problema con el alcohol y porque se me aflojan las piernas y no me puedo sostener. No puedo pararme y me queda sin fuerzas. O sea que no puedo bailar, no puedo caminar, nada”, empezó contando Jimena Monteverde.

La imperdible anécdota de Jimena Monteverde Jimena Monteverde siguió contando lo que le pasó con la docente de su hijo. “Vamos a comer con la maestra de jardín de infantes de salita de 5 de mi hijo más grande. Nos hicimos muy compinches, y me dijo ‘che, qué buena onda que tenemos, salgamos a comer con nuestros maridos’. Y además mi marido es muy simpático y conocía al otro marido de otro lado”, contó la cocinera con su chispa habitual.

Jimena Monteverde, picante. “Salimos a comer una noche en Pilar a un bar que tenía lugar arriba en un entrepiso al que se llegaba por una escalera de metal. Yo soy de tomar tragos, pero con cuidado. En ese momento era muy joven y no tomaba nada. Y entonces, para hacerme una joda, me trajeron un daiquiri que se suponía que no tenía alcohol, pero sí tenía”, agregó Jimena Monteverde sobre aquel episodio.

Para cerrar su anécdota, Jimena Monteverde contó cómo quedó luego de tomar unos tragos y notar que podía mover las piernas, en medio de un papelón. “Yo además no tenía nada en la panza, y estaba tan dulce que no me di cuenta el pedo que me agarré. Mi marido ya me iba viendo que me caía sobre la mesa y las piernas no me funcionaban. Y mi marido como diciendo ‘qué situación tan espantosa delante de la maestra’. Me tuvieron que bajar en andas entre los dos maridos y meterme las piernas en el auto, así que tuve una muy linda experiencia con la maestra de mi hijo”, cerró jocosa la cocinera.

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