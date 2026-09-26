Deportes inclusivos: en Lomas dan clases gratuitas para personas con discapacidad

Para que las personas con discapacidad de Lomas de Zamora tengan espacios de actividad física, recreación y encuentro, el Municipio ofrece actividades deportivas gratuitas en plazas, parques e instituciones .

Los deportes inclusivos se desarrollan todas las semanas a través de clases abiertas para vecinos de todas las edades. Los lunes hay tres propuestas en diferentes sedes: padel , a las 11, en el Parque de Lomas (Av. Frías 1115) ; zumba , también a las 11, en la Agencia de Discapacidad (Entre Ríos 1060) ; e iniciación al deporte , a las 17.30, en el Club Estrella de Fiorito (Mario Bravo 2582) .

La agenda continúa los miércoles con hockey , a las 12.30, en el Parque San José (Caaguazú y El Trébol) ; iniciación al deporte , a las 17, en el Club Cacheyra de San José (Anchoris 2956) ; y vóley sentado , a las 17, en el Gimnasio del Parque de Lomas (Av. Frías 1115) .

Los vecinos con ganas de jugar al fútbol pueden sumarse a los encuentros que se llevan adelante los jueves, a las 10, en la Agencia de Discapacidad (Entre Ríos 1060) . Mientras que los jueves, a las 11, hay taichi en la Plaza Martins de Banfield (Arenales 750) . Y viernes de por medio, a las 11, dan clases de rugby mixto en el Parque de Lomas (Av. Frías 1115) .

"El deporte es una herramienta fundamental para promover la autonomía, fortalecer las habilidades motrices, mejorar la coordinación, el equilibrio y la condición física, además de favorecer la autoestima, la socialización y el trabajo en equipo. A través de estas disciplinas generamos espacios donde cada persona puede desarrollar sus capacidades y disfrutar de la actividad física en un entorno accesible y respetuoso de la diversidad", destacaron desde la Agencia de Discapacidad.

Amplían la atención de personas con discapacidad en Lomas de Zamora

La Agencia de Discapacidad del Municipio tiene Puntos Inclusivos en distintos barrios de Lomas para que los vecinos puedan hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal cerca de su casa.

La semana pasada inauguraron un nuevo Punto Inclusivo en el CGM Llavallol, ubicado sobre la calle Luzuriaga 308. Todos los martes, de 8 a 14, brindan información sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las actividades que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.

Los Puntos Inclusivos también funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez 430); martes, de 8 a 14, en el CGM Lomas (Las Heras 2299); miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940); jueves, de 8.30 a 14.30, en el CGM Albertina (Bayona 70); y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300).