Personas con discapacidad visual pudieron andar en bici en el Parque de Lomas de Zamora

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión. La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión. La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión. La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión.

Andar en bici por primera vez es una sensación única y pensar que personas con discapacidad visual puedan vivirlo parecía complicado. Pero el Municipio de Lomas creó el Programa Ciclismo Inclusivo, que ya tuvo su primera jornada en el Parque de Lomas con el objetivo de promover la inclusión y generar espacios para disfrutar del deporte en comunidad.

“Ciclismo Inclusivo es un programa del municipio que articulamos con las áreas de Educación, Deportes y la Agencia de Discapacidad, en el que personas con discapacidad visual puedan tener la experiencia de poder andar en bicicleta acompañados”, remarcaron.

La discapacidad visual no es un obstáculo para andar en bicicleta De hecho, las bicis construidas especialmente para la ocasión funcionan en duplas, pero las personas no vidente, quienes van atrás, tienen su manubrio y debe pedalear. Asimismo, hay profes que los acompañan en el trayecto trotando al lado.

Bici en duplas en el Parque de Lomas. Esta propuesta se generó en el Congreso de la Comunidad. “El Municipio decidió llevar adelante, articulamos con instituciones de educación de Provincia, pudimos articular rápidamente. Es súper importante que las personas puedan realizar esta actividad de ciclismo y puedan disfrutar”, marcó Maximiliano, profe de educación física que participó de la jornada en el Parque de Lomas.

Las respuestas fueron muy buenas. Carlos, uno de los vecinos, marcó: “Fue una buena experiencia, la próxima vamos a querer andar trayectos más largos, me pareció una maravilla. Me divertí”. La experiencia se repetirá los miércoles a las 10. La propuesta se desarrolla los miércoles en el Parque de Lomas.

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