martes 27 de octubre de 2026
Escribinos
27 de octubre de 2026
Inclusión.

Personas con discapacidad visual pudieron andar en bici en el Parque de Lomas de Zamora

El Municipio organizó una jornada de Ciclismo Inclusivo en el Parque de Lomas, con bicis especiales, tras una propuesta que surgió en el Congreso de la Comunidad.

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión.&nbsp;

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión. 

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión.&nbsp;

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión. 

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión.&nbsp;

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión. 

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión.&nbsp;

La propuesta del Municipio de Lomas busca promover la inclusión. 

Ciclismo Inclusivo es un programa del municipio que articulamos con las áreas de Educación, Deportes y la Agencia de Discapacidad, en el que personas con discapacidad visual puedan tener la experiencia de poder andar en bicicleta acompañados”, remarcaron.

Lee además
Líneas de colectivo advirtieron la cantidad de credenciales apócrifas.
Crisis.

Se triplicó en Lomas el uso de pases truchos de discapacidad para viajar en colectivo
La peluquería inclusiva, ubicada en el shopping Portal Lomas de Llavallol.
Experiencias positivas.

La peluquería inclusiva de Llavallol: "Necesitamos que los chicos accedan al servicio"

La discapacidad visual no es un obstáculo para andar en bicicleta

De hecho, las bicis construidas especialmente para la ocasión funcionan en duplas, pero las personas no vidente, quienes van atrás, tienen su manubrio y debe pedalear. Asimismo, hay profes que los acompañan en el trayecto trotando al lado.

Bici en duplas en el Parque de Lomas.

Bici en duplas en el Parque de Lomas.

Esta propuesta se generó en el Congreso de la Comunidad. “El Municipio decidió llevar adelante, articulamos con instituciones de educación de Provincia, pudimos articular rápidamente. Es súper importante que las personas puedan realizar esta actividad de ciclismo y puedan disfrutar”, marcó Maximiliano, profe de educación física que participó de la jornada en el Parque de Lomas.

Las respuestas fueron muy buenas. Carlos, uno de los vecinos, marcó: “Fue una buena experiencia, la próxima vamos a querer andar trayectos más largos, me pareció una maravilla. Me divertí”.

La experiencia se repetirá los miércoles a las 10.

La propuesta se desarrolla los miércoles en el Parque de Lomas.

La propuesta se desarrolla los miércoles en el Parque de Lomas.

Temas
Seguí leyendo

Se triplicó en Lomas el uso de pases truchos de discapacidad para viajar en colectivo

La peluquería inclusiva de Llavallol: "Necesitamos que los chicos accedan al servicio"

Más de 100 rampas se construyeron en Lomas para facilitar la movilidad de los vecinos

Siete líneas de colectivos de Lomas aplican un nuevo requisito para viajar con el carnet de discapacidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El desesperado pedido de la joven que sobrevivió al grave siniestro.
Angustia.

Pedido de cadena de oración para la jubilada atropellada: "Se está muriendo"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Temperley: harán una nueva olla popular para afrontar el ajuste de Milei.
Solidaridad.

Temperley: harán una nueva olla popular para afrontar el ajuste de Milei