Desesperado pedido de cadena de oración para la jubilada atropellada en Lomas de Zamora: "Se está muriendo"

El desesperado pedido de la joven que sobrevivió al grave siniestro.

La nieta de la jubilada atropellada por un colectivo de la línea 544 en el centro de Lomas de Zamora difundió un video junto a la hija de la mujer para pedir justicia, solicitar una cadena de oración por su recuperación y reclamar la colaboración de quienes presenciaron el accidente.

“Mi abuela se está muriendo”, expresó la joven entre lagrima, según se puede observar en el mensaje compartido en redes sociales, en el que transmitió la gravedad del estado de salud de abuela y pidió que la comunidad acompañe a la familia en este difícil momento.

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El accidente ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando un colectivo de la línea 544 embistió a ambas mujeres en la zona de la Plaza Grigera. La jubilada sufrió una fractura de cráneo y permanecía en estado crítico, según la información difundida tras el hecho.

Además de reclamar justicia, la nieta hizo un llamado a quienes estaban en el lugar cuando ocurrió el atropello. Según señaló, había muchas personas en la zona y pidió que quienes hayan visto lo sucedido se acerquen a aportar información.

El desesperado pedido de la nieta de la jubilada atropellada por un colectivo de la línea 544 en el centro de Lomas de Zamora para pedir justicia por su abuela y una cadena de oración. pic.twitter.com/ZHdEXrlc3E — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 27, 2026

“Estaba lleno de gente”, remarcó, al insistir en la necesidad de que los testigos colaboren para esclarecer las circunstancias del accidente por medio de la reconstrucción del hecho.

El reclamo por la jubilada atropellada

La joven también cuestionó la postura de la empresa a cargo de la línea 544, Yitos S.A., y criticó que no se hubiera pronunciado públicamente tras el episodio. “Ni siquiera publicaron un comunicado para pedir perdón”, reprochó en el video.

Adempas, en el mismo mensaje la joven cuestionó que, pese a estar imputado, el chofer continúe en libertad. “Está imputado, pero sigue libre como si nada hubiera pasado, porque la Justicia no hace nada”, manifestó.