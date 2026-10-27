martes 27 de octubre de 2026
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27 de octubre de 2026
Angustia.

Desesperado pedido de cadena de oración para la jubilada atropellada en Lomas de Zamora: "Se está muriendo"

La nieta que sobrevivió al impacto de un colectivo de la línea 544 y la hija de la mujer difundieron un video para pedir justicia y solicitar una cadena de oración por su salud.

El desesperado pedido de la joven que sobrevivió al grave siniestro.

El desesperado pedido de la joven que sobrevivió al grave siniestro.

“Mi abuela se está muriendo”, expresó la joven entre lagrima, según se puede observar en el mensaje compartido en redes sociales, en el que transmitió la gravedad del estado de salud de abuela y pidió que la comunidad acompañe a la familia en este difícil momento.

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El accidente ocurrió el miércoles 21 de octubre, cuando un colectivo de la línea 544 embistió a ambas mujeres en la zona de la Plaza Grigera. La jubilada sufrió una fractura de cráneo y permanecía en estado crítico, según la información difundida tras el hecho.

“Estaba lleno de gente”, remarcó, al insistir en la necesidad de que los testigos colaboren para esclarecer las circunstancias del accidente por medio de la reconstrucción del hecho.

El reclamo por la jubilada atropellada

La joven también cuestionó la postura de la empresa a cargo de la línea 544, Yitos S.A., y criticó que no se hubiera pronunciado públicamente tras el episodio. “Ni siquiera publicaron un comunicado para pedir perdón”, reprochó en el video.

Adempas, en el mismo mensaje la joven cuestionó que, pese a estar imputado, el chofer continúe en libertad. “Está imputado, pero sigue libre como si nada hubiera pasado, porque la Justicia no hace nada”, manifestó.

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