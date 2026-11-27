Será este sábado a las 19 en la parroquia de Llavallol.

La parroquia San Francisco de Asís de Llavallol, ubicada en Moldes 302 , recibirá este sábado a las 19 una reliquia de primer grado de San Carlo Acutis , el joven italiano conocido como "el influencer de Dios" y el "apóstol de internet". La actividad es organizada junto a la Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA) de la Diócesis de Lomas de Zamora .

La reliquia fue concedida por el arzobispado de Asís, Italia, a través de un video compartido por la cuenta oficial de la Parroquia San Francisco de Asís, Alberto , el encargado de viajar a buscar la reliquia expresó que a la vuelta espera que haya muchos jóvenes recibiendo a Carlo Acutis en la parroquia y detalló que "va a ser una reliquia peregrina después Carlo va a caminar y acompañar a los jóvenes a encontrarse con Jesús".

Una hora antes de la misa, a las 18, se realizará una charla para jóvenes titulada "conociendo a Carlo Acutis". La celebración se enmarca en el primer domingo de Adviento y en la víspera de la fiesta patronal externa de la parroquia. Luego, a las 19, se celebrará una “Misa joven” en la que se realizará la recepción de la reliquia. La jornada finalizará con una adoración juvenil.

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres y creció en Milán, Italia. Desde pequeño desarrolló una profunda devoción por la Eucaristía y combinó su vida de fe con su interés por la tecnología. Durante su adolescencia utilizó sus conocimientos informáticos para crear materiales de evangelización, especialmente vinculados con los milagros eucarísticos. Por ese motivo, con el tiempo fue conocido como "el influencer de Dios" o "el apóstol de internet".

En 2020 fue beatificado en Asís y el 7 de septiembre de 2025 fue canonizado por el papa León XIV, convirtiéndose en uno de los santos más jóvenes de la Iglesia Católica contemporánea.

Carlo murió en 2006, a los 15 años, luego de ser diagnosticado con leucemia. Durante su enfermedad ofreció sus sufrimientos por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia.

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La parroquia de Llavallol recibirá la reliquia

En un vídeo difundido por la organización, el padre Gustavo explicó que una reliquia puede ser una reliquia puede ser una pare del cuerpo de un santo o beato, o un objeto que haya estado vinculado con él.

Según explicó, la Iglesia venera las reliquias porque reconoce en ellas la acción del Espíritu Santo a través de la vida de esa persona. "Las reliquias nos invitan a levantar la mirada a Dios. Son un signo, una huella de la presencia de un santo en medio nuestro", señaló. En este caso, se trata de una reliquia de primer grado de San Carlo Acutis, concedida por el Arzobispado de Asís y trasladada desde Italia hasta Llavallol.

En el marco del año franciscano

La llegada de la reliquia se producirá además en el marco del primer domingo de Adviento y en la víspera de la fiesta patronal externa de la parroquia. Las celebraciones forman parte del Año Franciscano, al cumplirse 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís, ocurrida en 1226.

La comunidad de San Francisco de Asís de Llavallol y COPASCA esperan recibir a vecinos, jóvenes, scouts y familias para compartir la jornada y dar la bienvenida a la reliquia de quien dejó como uno de sus mensajes: "La santidad no se hereda, se elige".