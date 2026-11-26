Una formación del Tren Roca que funcionó durante los '80 volvió a partir desde Llavallol este miércoles, lo que resultó en una pintoresca escena para los pasajeros y amantes de los trenes.
La formación japonesa que funcionó a partir de los '80 fue restaurada y se lució con sus tradicionales colores blanco, rojo y verde en las vías del Tren Roca.
Una formación del Tren Roca que funcionó durante los '80 volvió a partir desde Llavallol este miércoles, lo que resultó en una pintoresca escena para los pasajeros y amantes de los trenes.
La formación fabricada por la empresa Toshiba fue restaurada y se lució con sus tradicionales colores blanco, rojo y verde. Realizó un recorrido hasta Plaza Constitución, en el marco de los 41 años de la electrificación del ferrocarril.
A las 10.46, una histórica formación Toshiba del Tren Roca, partió rumbo a Plaza Constitución.
La elección de Llavallol como punto de partida fue porque allí se instaló la primera catenaria que dio inicio al proceso de electrificación del ferrocarril a principios de la década del 80. La transformación, inaugurada en 1985, modificó para siempre la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes de la zona sur del conurbano bonaerense.
El regreso de la formación despertó el entusiasmo de los pasajeros y aficionados ferroviarios que se acercaron para fotografiarla y participar del recorrido.
A más de cuatro décadas de aquella transformación, la formación restaurada representa una parte importante de la historia ferroviaria de la región. Según se prevé, el Toshiba volverá a incorporarse a los servicios habituales de la línea Roca, permitiendo que nuevas generaciones de pasajeros conozcan una formación que forma parte de la memoria del transporte del sur del conurbano.