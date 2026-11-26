El histórico Toshiba del Tren Roca volvió a partir desde Llavallol.

Una formación del Tren Roca que funcionó durante los '80 volvió a partir desde Llavallol este miércoles, lo que resultó en una pintoresca escena para los pasajeros y amantes de los trenes.

La formación fabricada por la empresa Toshiba fue restaurada y se lució con sus tradicionales colores blanco, rojo y verde. Realizó un recorrido hasta Plaza Constitución, en el marco de los 41 años de la electrificación del ferrocarril.

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A las 10.46, una histórica formación Toshiba del Tren Roca, partió rumbo a Plaza Constitución.

La elección de Llavallol como punto de partida fue porque allí se instaló la primera catenaria que dio inicio al proceso de electrificación del ferrocarril a principios de la década del 80. La transformación, inaugurada en 1985, modificó para siempre la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes de la zona sur del conurbano bonaerense.

El regreso de la formación despertó el entusiasmo de los pasajeros y aficionados ferroviarios que se acercaron para fotografiarla y participar del recorrido.

A más de cuatro décadas de aquella transformación, la formación restaurada representa una parte importante de la historia ferroviaria de la región. Según se prevé, el Toshiba volverá a incorporarse a los servicios habituales de la línea Roca, permitiendo que nuevas generaciones de pasajeros conozcan una formación que forma parte de la memoria del transporte del sur del conurbano.

La formación restaurada representa una parte importante de la historia ferroviaria de la región.

El Toshiba volverá a incorporarse a los servicios habituales de la línea Roca.