El Teatro de las Memorias celebra 35 años con una cena en Temperley.

El Teatro de las Memorias cumplirá 35 años este miércoles 26 de noviembre y celebrará su aniversario con una cena en Temperley . El espacio cultural, que funciona sin subsidios, llega a la fecha con un equipo de trabajo consolidado y una programación de más de veinte actividades previstas para diciembre.

La celebración de este año tendrá una modalidad diferente. Por una cuestión personal vinculada a un accidente, el tradicional festejo no podrá realizarse en las instalaciones del teatro. Sin embargo, el aniversario tendrá su encuentro especial con una cena organizada en Temperley.

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La propuesta será una oportunidad para reunir a quienes acompañaron al espacio durante estas tres décadas y media. El valor de la cena será de $35.000 , con entrada anticipada y reserva previa. Los detalles para participar se difundirán a través de los flyers del evento.

La cena tendrá recepción, plato principal, bebidas y mesa dulce. Es en el restaurante "El Club", ubicado en Meeks 1455, Temperley.

Alicia López Heredia es la responsable del teatro.

Un año de mucho trabajo en el Teatro

Más allá de las dificultades que atravesó durante los últimos meses, el Teatro de las Memorias consiguió fortalecer su estructura de funcionamiento y conformar un equipo de trabajo que permite mantener en marcha todas sus actividades.

Uno de los principales motivos de celebración es haber conseguido organizar una programación de más de veinte eventos para diciembre, un logro significativo para un teatro independiente que no recibe subsidios y se sostiene con el esfuerzo de su equipo y el acompañamiento de la comunidad.

A 35 años de su creación, el Teatro de las Memorias mantiene sus puertas abiertas y renueva su apuesta por la cultura independiente. El aniversario también será una oportunidad para agradecer a quienes acompañan y sostienen este proyecto a lo largo del tiempo.