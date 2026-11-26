Nazarena Vélez no se guardó nada, en su programa de Bondi Live, sobre la manera en que los panelistas de Los Profesionales se enteraron del final del programa en 2027 en El Nueve. La actriz fulminó la actitud de Flor de la V.
Nazarena Vélez criticó en su program de Bondi Live la actitud de Flor de la V frente a sus compañeros de El Nueve y fue lapidaria con su colega.
Nazarena Vélez no se guardó nada, en su programa de Bondi Live, sobre la manera en que los panelistas de Los Profesionales se enteraron del final del programa en 2027 en El Nueve. La actriz fulminó la actitud de Flor de la V.
“Se puso en modo víctima porque es mentira”, lanzó de entrada Nazarena Vélez contra Flor de la V y luego siguió con otras polémicas palabras hacia su colega.
En su programa en Bondi Live, Nazarena Vélez hizo referencia a las declaraciones de Flor de la V en LAM, donde aseguró que se le “pegaba” porque “todo lo que ella dice molesta”.
“Yo creo que Florencia es una de las mujeres más mimadas del medio”, lanzó la conductora sobre su colega haciendo referencia la entrevista en LAM.
Al margen, Nazarena Vélez y Flor de la V tienen un viejo encono desde la época en la que la conductora bancó a Fede Bal con Laurita Fernández, cuando él estaba con su hija, Barbie Vélez. Igualmente, sí coincidió en algo: "Tiene algunos ataques, tal vez por su postura política".
Nazarena Vélez destacó la mayor crítica que se le hizo a Flor de la V: "Cayó mal el yoísmo". "Se cree la reina de la empatía y claramente no quedó así", sentenció.