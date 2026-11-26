Nazarena Vélez no se guardó nada, en su programa de Bondi Live , sobre la manera en que los panelistas de Los Profesionales se enteraron del final del programa en 2027 en El Nueve . La actriz fulminó la actitud de Flor de la V.

“Se puso en modo víctima porque es mentira”, lanzó de entrada Nazarena Vélez contra Flor de la V y luego siguió con otras polémicas palabras hacia su colega.

Todo mal. Damián Rojo, contra Flor de la V tras avisarle en vivo que se quedaba sin trabajo

¡Ups! El accidente íntimo de Nazarena que la dejó en ropa interior: "Me quedé en chucha"

En su programa en Bondi Live, Nazarena Vélez hizo referencia a las declaraciones de Flor de la V en LAM, donde aseguró que se le “pegaba” porque “todo lo que ella dice molesta”.

NAZARENA APUNTÓ CONTRA FLOR DE LA V: “MOLESTÓ QUE SE CREA LA REINA DE LA EMPATÍA” pic.twitter.com/UuYJxSSNnr

“Yo creo que Florencia es una de las mujeres más mimadas del medio”, lanzó la conductora sobre su colega haciendo referencia la entrevista en LAM.

Al margen, Nazarena Vélez y Flor de la V tienen un viejo encono desde la época en la que la conductora bancó a Fede Bal con Laurita Fernández, cuando él estaba con su hija, Barbie Vélez. Igualmente, sí coincidió en algo: "Tiene algunos ataques, tal vez por su postura política".

Nazarena Vélez destacó la mayor crítica que se le hizo a Flor de la V: "Cayó mal el yoísmo". "Se cree la reina de la empatía y claramente no quedó así", sentenció.