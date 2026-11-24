Flor de la V, sin programa en El Nueve.

Luego que Flor de la V anunciara el fin de Los Profesionales con Flor, su programa en El Nueve, y sus panelistas se enteraran de la inesperada noticia en vivo, la conductora decidió dar su versión de lo ocurrido y también hizo su descargo.

"Y la verdad que para mí fue un día difícil el viernes, porque no me lo esperaba. Yo, como todo el mundo sabe, tenía contrato un año más. Y la verdad que yo estuve peleando durante todo el año, cambiar, volver a mi horario. Que era el de las 13.30 a las 14. Estuve luchando todo el año. Yendo a hablar para que me vuelvan a poner mi horario. Y bueno, en este último intento, yo dije: 'Tengo que organizar mis vacaciones'. Ya tenía definido cuándo me iba a tomar vacaciones", contó Flor de la V en un móvil de LAM.

La conductora explicó que le habían informado el fin de su ciclo en forma repentina y muy poco antes de que haga el polémico anuncio en vivo. "Enterarme de que me dicen: 'Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que lamentablemente vamos a terminar con Los profesionales'. Así, ni más ni menos. Bueno, y la verdad que me dieron la posibilidad de contarlo a mí”, agregó Flor de la V.

También explicó cómo decidió hacer el anuncio: “Cuando yo hablo con mi productora ese día, que ese día para mí también fue un día bastante movilizador, porque era el Día de la memoria trans, yo tuve muchas notas previas antes de entrar al canal. Entonces cuando se lo comunico a ella, ella me dice: 'Bueno, yo se lo digo'. Y yo subí muy justo para el aire, porque tuve que retocarme, porque estaba bastante afectada. Y lo dije al final, y yo hasta el aire mismo le digo: 'Yo pensé que se los había comunicado'".

Flor de la V respondió a las críticas Flor de la V hizo referencia a las críticas que recibió y reconoció que atravesó un año complicado en ese aspecto. "A mí me pasa algo, que no importa cómo lo diga, todo lo que yo haga va a quedar mal. Todo lo que yo diga siempre soy criticada, siempre soy cuestionada. Siempre tratan, la verdad que tuve un año bastante complicado en ese aspecto. Pero bueno, he pasado cosas peores", remarcó.

Compartí esta nota en redes sociales:







