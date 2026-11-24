Robertito Funes Ugarte sigue en medio de su escándalo mediático luego de un cruce con un empleado gastronómico en un móvil en Palermo. El periodista le contó a Moria Casán detalles del incidente y cuál fue el detonante que lo llevó a discutir con el joven.

“Y llego a la feria y muestro, desde el canapé chiquitito hasta el tremendo guiso que hacen y cuando voy, por ejemplo, al outlet de ropa, me pongo una campera y a la tarde me dijeron que se agotó todo. Entonces, eso fue lo que sucedió, fui ayer a la feria…”, contó Robertito Funes Ugarte a Moria Casán.

“Y llego a la feria y muestro, desde el canapé chiquitito hasta el tremendo guiso que hacen y cuando voy, por ejemplo, al outlet de ropa, me pongo una campera y a la tarde me dijeron que se agotó todo. Entonces, eso fue lo que sucedió, fui ayer a la feria…”, contó Robertito Funes Ugarte a Moria Casán.

La conductora lo interrumpió para asegurar que “vos no le dijiste nada, le dijiste que tenía poca simpatía. Y él no se sintió muy ofendido porque no tiene ni muy conocido a tratarte de ‘Marianito’. O sea, si estás tan ofendido y te ofendió tanto, imaginate que es un chico que no tiene que ver con el medio, que hace sentado ahí diciéndote Marianito’. Mi amor, take it easy, baby”.

“Bueno, esa vibra que vos vivís, yo también la viví. Yo venía haciendo mi programa. Son siete horas, como tres horas el sábado y cuatro el domingo, y vas mostrando cada producto y viene la gente y te promociona. Entonces cuando llego ahí, yo siento como que lo miro, él estaba atrás del local y siento como que no era como yo esperaba… La verdad es que yo llegué allí, la señorita que estaba en la caja me dice: ‘Hablá con él que es el más simpático’”, recordó el periodista en medio de la entrevista.

Y luego dio más detalles de lo ocurrido: “Pasó bastante tiempo porque le pregunté tres o cuatro veces si me mostraba... Me preguntás... me mostrás cuál es el sándwich que vas a vender, yo para promocionar lo que estaban vendiendo Y ahí siento como que me tira un comentario por lo bajo, él dice que no lo dijo, yo sí lo escuché, pero también bueno. Me callé la boca. No lo quiero repetir. No me fui porque la crónica se cuenta hasta el final. Yo aprendí de Alfredo Serra, querido profesor de la Universidad Católica. La crónica se cuenta hasta el final”.

Robertito Funes Ugarte habló de todo con Moria Casán.

Las quejas de Robertito Funes Ugarte

Robertito Funes Ugarte se quejó de los cuestionamientos porque “para muchos colegas y maravillosos comunicadores y presentadores o periodistas que se creen que son Larry King o Barbara Walters, que se creen que son el non plus ultra del New York Times o el Herald o lo que quieras, me dijeron hasta ‘pelotudo’. Entonces yo la verdad que me parece tan guarango y tan ordinario todo lo que se dijo de mí, perdón por la expresión, pero fue así".

“Es que me pasan esas cosas, me pasa que me dicen ‘divino’ hasta ‘rosca floja’... ‘Rosca floja’ lo transformé en un Tarde de rosca, mi programa. Ahora no está tan floja, está ajustada, está más ajustada que nunca la rosca”, cerró Robertito Funes Ugarte.