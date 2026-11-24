Lara Magalí Rapallo , de 20 años, es una influencer , muy popular en las redes sociales bajo el nombre Naotzumi , que fue detenida y luego liberada en Pinamar por hacer maniobras peligrosas en la playa con su camioneta en compañía de otros jóvenes.

“Es conocida en redes y se volvió viral en octubre por este video: corría picadas en Vicente López con su novio. Se puteaban en la calle, de un auto al otro, mientras aceleraban”, manifestó May Martorelli en El Trece.

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La periodista dio más detalles sobre los escándalos anteriores de la influencer. “Esto terminó con un episodio de violencia de género en su casa de Pilar. Fue algo muy violento”, contó en Arriba Argentinos.

Además, Lara Magalí Rapallo tiene una serie de historias en Instagram en donde se graba a sí misma y al velocímetro del auto mientras conducía a una elevada velocidad.

“Está a 180 km/h en plena autopista Buenos Aires - La Plata”, observó Nacho Otero sobre el detalle de la velocidad. Valeria Sampedro no dejó pasar un punto fundamental: “Lo peor es que está con el celular, ya tiene la mitad de la atención puesta ahí”.

Con domicilio en Pilar, Lara Magalí Rapallo construyó su perfil público en las redes sociales bajo el seudónimo Naotzumi. Desde su cuenta de Instagram, donde reúne más de 80 mil seguidores, comparte su rutina diaria y promociona sus transmisiones en vivo.

Su actividad principal como streamer se desarrolla en la plataforma Kick, espacio en el que se dedica casi por completo a generar contenido vinculado con casinos y apuestas online.

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El video de la influencer

En el video se ve a la influencer manejando su camioneta Dodge RAM 1500 Laramie, de color rosa, y a cuatro personas colgadas de los laterales exteriores del vehículo. Mientras ella iba a toda velocidad, estas personas iban agarradas a las ventanas y puertas del rodado.

“Aunque esto sucedió en La Frontera, en Pinamar, una zona destinada a vehículos, no deja de ser peligroso. Es una camioneta grande, pesada. Los cuatro que están colgados podrían haber muerto”, informaron sobre lo ocurrido.

El video de Rapallo se viralizó y eso llevó a la SubDDI de Villa Gesell y a la Policía Comunal Primera de Pinamar a tomar acciones: en las últimas horas localizaron la camioneta rosa en Shaw y Del Olimpo y la secuestraron.