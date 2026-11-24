Robertito Funes Ugarte volvió a tomar la palabra después del escándalo con Joaquín, el joven empleado de un puesto de sandwiches al que había criticado. El periodista fulminó Olga, el canal de streaming adonde llevaron al muchacho para que haga su descargo.
El escándalo recrudeció cuando una mujer se acercó a dialogar con el periodista y le comentó que habían invitado a Joaquín a Olga, al programa de Nati Jota. Ante eso, Robertito Funes Ugarte respondió: "Esos programas de streaming sacan de contexto lo que se les ocurre para hacer tonteras".
Además, contó que uno de los conductores lo insultó al aire y aclaró que no le va a responder: "Eso te califica como sos. Lo consideraba un tipo educado, no han sido gentiles".
Sobre el episodio con Joaquín, Robertito Funes Ugarte dijo: "Muy feo lo que sucedió. El tema ya fue aclarado y está todo terminado. No me vengan a buscar porque no han sido gentiles conmigo". Y cerró enviándole un mensaje al joven: "Les mandamos un beso a Joaquín".
La respuesta de Nati Jota a Robertito Funes Ugarte.
La respuesta de Nati Jota desde Olga
Nati Jota, conductora de Sería Increíble, el programa de Olga donde entrevistaron a Joaquín, se expresó sobre el tema en X, sin mencionar nombres. En su posteo planteó que el trabajo de movilero o notero incluye, por definición, tolerar a las personas que no quieren dar la nota.
"El trabajo de movilero/notero incluye por definición tolerancia a las personas que no quieran dar la nota. Te va a pasar mil veces y es lógico, no todo el mundo quiere salir en cámara y vos no les diste opción porque estás en vivo. De mínima bancarse un 'no'", escribió.