Así fue el fuerte cruce de Robertito Funes Ugarte y Fernanda Iglesias

Robertito Funes Ugarte contó que está en pleno conflicto con Telefe, luego de casi una década, en el canal, luego que le cambiar su modalidad contractual. En medio de esta situación, protagonizó un fuerte cruce con Fernanda Iglesias en El Trece.

En Puro Show, Fernanda Iglesias contó detalles de lo sucedido con Telefe y Robertito Funes Ugarte comunicó con Angie Balbiani y pidió aclarar todo.

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“Le agradezco a Fernanda que venga con el movilero, pero yo con ella no me he cruzado nunca, salvo cuando me pegaste un codazo en la fiesta de los periodistas”, lanzó Robertito Funes Ugarte . De inmediato, Fernanda Iglesias se defendió picante: “¿Cómo qué no? Si tenemos una foto juntos en Londres”.

Robertito Funes Ugarte acusó a Fernanda Iglesias de tener problemas con la gente y se mostró impaciente con ella: “Seguramente tendrás un contacto muy estrecho con el programa de Georgina Barbarossa y estoy seguro que te habrán dicho cosas que no son… ¿me dejás hablar?”.

“Si vas a mentir no”, retrucó Fernanda Iglesias pero Robertito Funes Ugarte fue por más: “¿Me dejás hablar o vas a hablar sola como hacés siempre?”.

“Vos me ensuciaste. Yo jamás llegué tarde a un móvil. Es más, a veces son lejos y no terminan saliendo al aire porque la actualidad manda. También hablaste de La Nación, y como vos también trabajás ahí deberías tener más respeto”, le espetó el periodista.

Robertito Funes Ugarte y Fernanda Iglesias se cruzaron.

“En Inglaterra me hiciste pasar de tonto para meterle un palo a tu exmarido”, afirmó Robertito Funes Ugarte, y Fernanda Igesias replicó, indignada: “Ahora querés inventar algo para desacreditarme porque sabés que estoy diciendo la verdad”.

“Decí lo que quieras, no me interesa. Yo sigo estando en Telefe. Estamos tratando de ver qué pasa. Es cierto que paso de ser empleado de 8 o 9 años a ser facturador. Lo que estoy pidiendo es que me reconozcan algo de estos años para facturar como corresponde”, sentenció Robertito Funes Ugarte.