Gran Hermano Generación Dorada: quiénes estarán en La Noche de los Ex

Este sábado a las 22, 15 vuelve La Noche de los Ex a Telefe , el clásico ciclo con la conducción de Robertito Funes Ugarte y con toda la información sobre lo que dejó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada.

El ciclo contará con el aporte y toda la experiencia de los exparticipantes más destacados de ediciones anteriores del reality, quienes compartirán su mirada única y sin filtros sobre el juego.

Tristeza. De qué falleció el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano

Preocupación. Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

El programa tendrá a La Tora Villar y Gustavo Conti y en esta emisión estarán acompañados por Daniela Celis, Lucía Patrone, Cata Gorostidi, Ulises Apóstolo y Romina Uhrig.

La Tora será una de las analistas de Gran Hermano Generación Dorada.

Todos brindarán el mejor análisis de todo lo que ocurrió durante la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada, repasando estrategias, conflictos, alianzas y los momentos más impactantes.

Además, este año se suma al panel Agus Rey, u periodista experto en el formato, que aportará su información exclusiva y una visión especializada.

Por su parte, Coti Romero será la encargada de reaccionar en vivo a La Noche de los Ex a través de Streams Telefe en YouTube, generando una experiencia multiplataforma que amplía la conversación y conecta a la audiencia en tiempo real.