Gran Hermano Generación Dorada: quiénes estarán en La Noche de los Ex

Este sábado a las 22, 15 vuelve La Noche de los Ex a Telefe, el clásico ciclo con la conducción de Robertito Funes Ugarte y con toda la información sobre lo que dejó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada.
El ciclo contará con el aporte y toda la experiencia de los exparticipantes más destacados de ediciones anteriores del reality, quienes compartirán su mirada única y sin filtros sobre el juego.
El programa tendrá a La Tora Villar y Gustavo Conti y en esta emisión estarán acompañados por Daniela Celis, Lucía Patrone, Cata Gorostidi, Ulises Apóstolo y Romina Uhrig.
Todos brindarán el mejor análisis de todo lo que ocurrió durante la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada, repasando estrategias, conflictos, alianzas y los momentos más impactantes.
Además, este año se suma al panel Agus Rey, u periodista experto en el formato, que aportará su información exclusiva y una visión especializada.
Por su parte, Coti Romero será la encargada de reaccionar en vivo a La Noche de los Ex a través de Streams Telefe en YouTube, generando una experiencia multiplataforma que amplía la conversación y conecta a la audiencia en tiempo real.