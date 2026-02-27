viernes 27 de febrero de 2026
Escribinos
27 de febrero de 2026
Prendé la tele.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes estarán en La Noche de los Ex

Vuelve La Noche de los Ex a Telefe, con la conducción de Robertito Funes Ugarte y con todo el análisis de lo que pasa en Gran Hermano Generación Dorada.

Robertito Funes Ugarte, en La Noche de los ex.&nbsp;

Robertito Funes Ugarte, en La Noche de los ex. 

Este sábado a las 22, 15 vuelve La Noche de los Ex a Telefe, el clásico ciclo con la conducción de Robertito Funes Ugarte y con toda la información sobre lo que dejó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada.

El ciclo contará con el aporte y toda la experiencia de los exparticipantes más destacados de ediciones anteriores del reality, quienes compartirán su mirada única y sin filtros sobre el juego.

Lee además
Divina Gloria dejó Gran Hermano Generación Dorada. 
Preocupación.

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa
Murió el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano Generación Dorada. 
Tristeza.

De qué falleció el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano
Lucila Villar, La Tora de Gran Hermano.
La Tora será una de las analistas de Gran Hermano Generación Dorada.

La Tora será una de las analistas de Gran Hermano Generación Dorada.

El análisis de Gran Hermano Generación Dorada

El programa tendrá a La Tora Villar y Gustavo Conti y en esta emisión estarán acompañados por Daniela Celis, Lucía Patrone, Cata Gorostidi, Ulises Apóstolo y Romina Uhrig.

Además, este año se suma al panel Agus Rey, u periodista experto en el formato, que aportará su información exclusiva y una visión especializada.

Por su parte, Coti Romero será la encargada de reaccionar en vivo a La Noche de los Ex a través de Streams Telefe en YouTube, generando una experiencia multiplataforma que amplía la conversación y conecta a la audiencia en tiempo real.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

De qué falleció el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano

Manuel Ibero fulminó a Zoe Bogach en Gran Hermano Generación Dorada

Martín de GH Generación Dorada: "Soy papá de una nena que está en el cielo"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se definió la placa de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo o nada.

Quiénes fueron los primeros salvados de Gran Hermano Generación Dorada

Las más leídas

Te Puede Interesar

Aquino, con su gol, hizo emocionar a un hincha de Lanús.
"¡No hay arquero!".

El nuevo título de Lanús dejó otro recuerdo imborrable de un hijo con su padre