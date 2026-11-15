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15 de noviembre de 2026
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El accidente íntimo de Nazarena Vélez que la dejó en ropa interior: "Me quedé en chucha"

Con su chispa habitual, Nazarena Vélez recordó que se le rompió la tanga mientras estaba como invitada en el programa de Juana Viale.

Nazarena Vélez contó un mal momento.&nbsp;

Nazarena Vélez contó un mal momento. 

Nazarena Vélez contó que vivió un episodio sumamente incómodo mientras estaba sentada a la mesa en el programa de Juana Viale, en El Trece, y se le rompió la tanga en plena grabación del ciclo y, sin posibilidad de poder remediarlo.

En Storytime, en el canal de streaming Bondi Live, Nazarena Vélez contó todo y con lujo de detalles en el programa que comparte con su hija Barbie Vélez, Diego Pérez y Alejandra Maglietti.

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Según contó la propia Nazarena Vélez, todo comenzó mientras participaba como una de las invitadas en la mesa del programa de Juana Viale.

“Fui al programa de Juana y en el medio del programa se me rompió la tanga”, relató, ante la incredulidad inmediata de sus compañeros sobre lo que estaba contando en vivo.

Nazarena Vélez y una curiosa confesión.
Nazarena Vélez y una curiosa confesión.

También describió que la rotura fue directamente en el elástico que sostiene toda la prenda, según contó la propia actriz. “Era el elástico, pero yo estaba en el medio de la mesa y di un salto. Van a pensar no sé qué”, senteció.

“Quedé en chucha en el medio”, cerró Nazarena Vélez con muy buena onda entre las risas del estudio de todos sus compañeros de Bondi Live.

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