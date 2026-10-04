Por qué el papá de Barbie Vélez odia Fede Bal: "Me hierve la sangre"

Fede Bal y Barbie Vélez terminaron su romance en medio de un escándalo que incluyó denuncias cruzadas por violencia de género y amenazas, en 2016. A diez años de ese escándalo, el papá de la actriz sigue furioso con el hijo de Carmen Barbieri.

Consultado por este tema por Juan Etchegoyen en Mitre Live, Alejandro Pucheta, el papá de Barbie Vélez, fue lapidario con Fede Bal y no quiere saber nada de él.

"Cada vez que veo o escucho algo de eso, automáticamente lo paso porque me hierve la sangre. De verdad, prefiero ni enterarme porque yo me conozco... veo algo y me enrosco. Mejor sigo caminando feliz y contento, pensando en mi nieto”, sentenció el papá de Barbie Vélez.

El papá de Barbie Vélez aseguró que esa época fue “la peor de su vida” y no quiere ni que le mencionen el tema del ex de su única hija y aseguró que no se olvida de algunas situaciones.

"No puedo explicarlo qué se siente como papá. Lo más sagrado que uno tiene en la vida es un hijo y para mí, fue un momento horrible", sentenció Alejandro Pucheta.

También reconoce que la insistencia de la prensa fue difícil de sobrellevar para él en aquellos días. "Me llamaban de todos los programas. Yo soy un cuatro de copas y hasta me invitaron al programa de Mirtha Legrand para que te des una idea. Yo sentía que si salía a hablar, no se terminaba más y realmente quería que todo pase rápido”, sentenció el ex de Nazarena Vélez.