Cómo era Barbie Vélez cuando tomó la Primera Comunión

Barbie Vélez volvió a sorprender a sus miles de seguidores en las redes sociales al compartir algunas fotos de su infancia que terminaron generando todo tipo de reacciones. Entre las postales de otros tiempos compartió una de su Primera Comunión.

Luego de haber atravesado días intensos luego de las declaraciones de Fede Bal sobre la conflictiva relación que tuvieron años atrás, la hija de Nazarena Vélez se animó a compartir recuerdos su intimidad.

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Barbie Vélez visitó a su abuela y allí encontró una serie de recuerdos que la llevaron directo al pasado. Entre ellos apareció una imagen de su Primera Comunión, una foto que la actriz la artista no dudó en mostrar con su chispa habitual.

“Después de una ardua búsqueda de mi abuela llegamos a mi estampita de comunión”, escribió junto a una foto del recuerdo. Sin embargo, lejos de ocultarla, decidió compartirla con sus seguidores.

“No están preparados para esto”, agregó con ironía antes de mostrar una postal en la que aparece posando cuando era chica, una imagen que rápidamente generó comentarios con buena onfa entre sus fans.

“¿Ustedes entienden que yo repartía esto entre mis compañeros?”, expresó Barbie Vélez sorprendida para seguir tomando con humor ese recuerdo.