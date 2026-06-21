lunes 22 de junio de 2026
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21 de junio de 2026
Va de retro.

Cómo era Barbie Vélez cuando tomó la Primera Comunión

Barbie Vélez compartió en las redes sociales una foto de su Primera Comunión y sus seguidores le tiraron buena onda al ver la simpática postal.

Barbie Vélez habló de todo.
Barbie Vélez habló de todo.

En pocas palabras

  • Barbie Vélez compartió una foto de su Primera Comunión encontrada en casa de su abuela, generando reacciones positivas en redes sociales.
  • La actriz revivió recuerdos de su infancia y compartió la postal con sus seguidores, mostrando un momento íntimo y personal.
  • La publicación se dio tras declaraciones de Fede Bal sobre su relación pasada, lo que generó interés adicional en su vida personal.
Resumen generado por Thinkindot AI

Luego de haber atravesado días intensos luego de las declaraciones de Fede Bal sobre la conflictiva relación que tuvieron años atrás, la hija de Nazarena Vélez se animó a compartir recuerdos su intimidad.

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La foto retro de Barbie Velez.

La foto retro de Barbie Velez.

Barbie Vélez, en el árcon de los recuerdos

Barbie Vélez visitó a su abuela y allí encontró una serie de recuerdos que la llevaron directo al pasado. Entre ellos apareció una imagen de su Primera Comunión, una foto que la actriz la artista no dudó en mostrar con su chispa habitual.

“Después de una ardua búsqueda de mi abuela llegamos a mi estampita de comunión”, escribió junto a una foto del recuerdo. Sin embargo, lejos de ocultarla, decidió compartirla con sus seguidores.

“No están preparados para esto”, agregó con ironía antes de mostrar una postal en la que aparece posando cuando era chica, una imagen que rápidamente generó comentarios con buena onfa entre sus fans.

“¿Ustedes entienden que yo repartía esto entre mis compañeros?”, expresó Barbie Vélez sorprendida para seguir tomando con humor ese recuerdo.

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