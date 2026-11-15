Explosión en Remedios de Escalada: se achicó la zona restringida y algunos pudieron volver a sus casas

Hay colectas para ayudar a los afectados por la explosión en Remedios de Escalada.

A dos días de la explosión en Remedios de Escalada , algunos vecinos comenzaron a regresar a sus viviendas, mientras continúan los trabajos para restablecer el servicio de gas. Metrogas informó que el perímetro de seguridad se redujo a 50 metros y que las tareas avanzan de manera progresiva.

La situación de Remedios de Escalada, en Lanús, continúa bajo seguimiento de las autoridades y de los equipos técnicos. Aunque se habilitó el regreso paulatino de algunos residentes, todavía hay sectores afectados por la falta de servicios (luz y gas).

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Según informó Metrogas este domingo, las cuadrillas trabajan en la restitución del suministro de gas en los domicilios alcanzados por el incidente. Las tareas se desarrollan en coordinación con las autoridades municipales.

Uno de los avances fue la reducción del perímetro de seguridad: el área que permanece interdicta pasó a tener un radio de 50 metros. Esto permite que los operarios puedan avanzar con las reparaciones y ampliar progresivamente la cantidad de viviendas con el servicio restablecido.

Canales de atención para los afectados

La empresa también confirmó que algunos vecinos comenzaron a regresar a sus casas desde el sábado. El proceso continuará de manera gradual, sujeto a las condiciones de seguridad y a las autorizaciones correspondientes.

Por otra parte, MetroGAS informó que mantiene el acompañamiento a las familias de sus empleados afectados por la explosión, con asistencia médica y psicológica, además de alojamiento, transporte y respaldo económico.

Para atender las consultas particulares de los damnificados, la compañía habilitó dos vías de comunicación:

Correo electrónico: [email protected] (ya disponible).

Teléfono: (011) 4309-1075, desde el lunes 16 de noviembre, de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 17.30.

En contrapartida, vecinos denuncian la falta de información y respuestas por los daños materiales de los damnificados.

La explosión en Escalada dejó en ruinas locales y viviendas.

Colectas para los afectados

Mientras tanto, los vecinos de Remedios de Escalada se organizaron y llevan adelante distintas colectas para ayudar a dos familias que perdieron sus viviendas y a los comercios afectados por la explosión: un vivero, una pollería, una fiambrería y un local de ropa.