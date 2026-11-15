Vecinos cortaron la avenida Hipólito Yrigoyen en Escalada para pedir respuestas tras la explosión

Los vecinos de Remedios de Escalada se sienten solos. Tienen miedo por otras pérdidas de gas y piden respuestas del Municipio y Metrogas . Por eso, esta tarde cortaron el tránsito en la Avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la calle Garay, a una cuadra de la explosión: "Estamos sobre una bomba atómica".

"No fue un accidente, es negligencia", "Asesinos", "La ausencia del Estado mata", "Justicia" y "Manzano es responsable" son algunos de los carteles que muestran los vecinos que ya llevan varios días de angustia e incertidumbre.

Avances. Explosión en Escalada: se achicó la zona restringida y algunos pudieron volver a sus casas

Familias evacuadas y residentes de la zona denuncian temor a regresar a sus viviendas, reportes de nuevas pérdidas o escapes de gas en cuadras cercanas y falta de información oficial clara.

"No tenemos respuestas. Estamos sobre una bomba atómica. Como no van a armar un comité de crisis para tratar la coyuntura para contener a su pueblo. Solamente es el voto. Y entrar la para robar. La gente no puede dormir, escucha una sirena y se vuelve loca, porque tienen miedo y porque todos vimos la imprudencia de esta empresa. Metrogas no se hizo cargo ni el Municipio. Hicimos los reclamos pertinentes. El gas no es el agua que te inunda, el gaste mata", remarcó una vecina en declaraciones televisivas desde la manifestación.

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Quienes se movilizaban por Hipólito Yrigoyen en sus dos manos se encontraron con la manifestación. Los propios vecinos les pidieron a los conductores que doblen en U y tomen otro camino hasta que llegaron agentes de tránsito para ordenar la situación.

Este lunes, a las 11, convocan a una nueva manifestación para marchar hasta la sede de Metrogas, en Larroque e Hipólito Yrigoyen, Banfield.

Se duplicaron las denuncias por pérdidas en Metrogas en Escalada

A dos días del siniestro, ocurrido durante trabajos de renovación de la red de distribución, el miedo a una nueva explosión se instaló en el barrio y provocó un incremento de los llamados a los servicios de emergencia, pese a que las autoridades descartaron la existencia de otra fuga de magnitud similar a la que originó la tragedia.

Desde Metrogas informaron que las comunicaciones recibidas durante el fin de semana duplicaron las habituales y precisaron que el sábado se detectaron dos pérdidas, que fueron reparadas, mientras que este domingo se verificó una falla en un medidor particular cuya solución corresponde a un gasista matriculado.

Las denuncias movilizaron reiteradamente a personal de Bomberos, Defensa Civil y cuadrillas de la distribuidora, que realizaron inspecciones y mediciones en distintos sectores de Remedios de Escalada.

Lanús será querellante y apunta contra Metrogas

El Municipio de Lanús se presentará como querellante en la causa judicial abierta por el siniestro y explosión registrado en Remedios de Escalada, al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”.

Así lo informó la comuna en el marco de las acciones adoptadas tras la reunión que el intendente Julián Álvarez mantuvo con los vecinos damnificados de forma directa, donde se definieron medidas orientadas a cubrir las necesidades más urgentes y avanzar en la recuperación de la zona.

Colectas para los afectados por la explosión en Remedios de Escalada

Mientras tanto, los vecinos de Remedios de Escalada se organizaron y llevan adelante distintas colectas para ayudar a dos familias que perdieron sus viviendas y a los comercios afectados por la explosión: un vivero, una pollería, una fiambrería y un local de ropa.