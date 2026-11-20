Este domingo salas y espacios culturales de Lomas y otros municipios abrirán sus puertas.

La actividad teatral independiente del sur del Conurbano tendrá este domingo una nueva edición de La Noche de los Teatros , una jornada que reunirá funciones gratuitas en salas y espacios culturales de Lomas de Zamora , Almirante Brown , Lanús , Esteban Echeverría , Ezeiza y Presidente Perón .

La iniciativa es organizada por la Red Teatral Sur , un colectivo integrado por trabajadores y trabajadoras de la actividad teatral de distintos municipios de la región, y cuenta con el apoyo del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI).

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La edición de este año tiene además un significado especial: se cumplen 15 años de la primera edición, una propuesta que atravesó distintas etapas y que vuelve a realizarse en un contexto complejo para la actividad cultural. "La realidad es que el contexto sociocultural actual no es el mejor. La gente no tiene plata para llegar a fin de mes y lo primero que se deja de lado es el divertimento. Ahí es donde entramos nosotros, los artistas", explicó Gastón , consejero del CPTI.

En ese sentido, destacó la importancia de sostener la iniciativa: "Es importante poder realizar, a pesar de todo, esta Noche de los Teatros. Nos ayuda a visibilizar la actividad teatral de los espacios y los grupos que hacen teatro. Es un momento de compartir y trabajar en comunidad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Red Teatral Sur (@redteatralsur) La Noche de los Teatros será este domingo.

Una programación con propuestas para todas las edades

En Lomas de Zamora, la programación incluye "La Isla desierta", a las 19, en Teatro Urbano, ubicado en avenida Frías 1074. La obra, adaptación de un texto de Roberto Arlt, propone una mirada sobre un grupo de trabajadores atrapados en la rutina y que comienza a imaginar una isla desierta como posibilidad de escapar de su realidad.

En Cultura del Sur, ubicado en Meeks 1066 estará “Fueguitos del Sur” a las 19. A las 21, en Sala Sudaka, Portela 82, se presentará “mARdEmARES”, una propuesta de teatro de objetos, luces y sombras protagonizada por Mario Marino.

También en Lomas, a las 19, Teatro Horizonte, ubicado en Yrigoyen 9437, presentará "Una familia en juego", una adaptación libre de En familia, de Florencio Sánchez. A las 21 “El Herrero y el Diablo”.

En Banfield Este, a las 18, Patuka Espacio Cultural, en Campos 781, recibirá “El extranjero”, una propuesta de comedia para infancias y público familiar a cargo de la Compañía Guacamole.

En Temperley, la programación tendrá varias propuestas. A las 17, Casa Cacerola, ubicada en avenida Almirante Brown 4232, presentará “A mover las cachas”, un espectáculo clown para infancias. A las 19, Teatro Nobles Bestias, en 14 de Julio 142, ofrecerá “De solas que son las tres”, una comedia protagonizada por tres mujeres. Y a las 22, Casa Cacerola volverá a abrir sus puertas con “Mediocre”, un unipersonal de sátira dramática.

En Llavallol, Casa Fuentealba, ubicada en Antártida Argentina 1753/55, presentará a las 20 “Postales Argentinas”, una tragicomedia distópica para mayores de 18 años.

Todas las funciones forman parte de una jornada de entrada libre y gratuita, aunque desde la organización recomiendan comunicarse previamente con cada sala o espacio para realizar las reservas correspondientes.

Todas las funciones forman parte de una jornada de entrada libre y gratuita.

Una red que trabaja en conjunto

La programación responde a un trabajo colectivo que se define dentro de la Red Teatral Sur, integrada por representantes de los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Ezeiza y Presidente Perón. Las decisiones se toman en asamblea, con el objetivo de generar un impacto que alcance a toda la región.

La preocupación por la convocatoria es uno de los principales desafíos que atraviesan actualmente las salas. "La situación es mala. El público tiene otras prioridades, como comer, pagar los servicios e intentar llegar a fin de mes. Por eso se está dificultando gestionar públicos para nuestras salas y espacios, y se complica todavía más en aquellas salas que pagan alquiler", señaló.

"Esperamos que esta Noche sea una inyección de público para las salas y que quienes no podían venir ahora lo hagan y conozcan estos espacios que tienen en su barrio o municipio, con espectáculos de calidad", enfatizó.

Para Gastón, la presencia del público es una parte fundamental para el teatro.

Teatro independiente: una experiencia que necesita del público

Para Gastón, la presencia del público es una parte fundamental para el teatro, "las salas necesitan de público al igual que los artistas, sin público, el hecho teatral no existe al igual que sin actores", afirmó.

En ese sentido, La Noche de Los Teatros busca generar un encuentro entre los artistas, las salas y los vecinos, pero también acercar al público a esta actividad. "Al teatro uno va a ver una historia que un autor escribió, un director interpretó y llevó a escena con actores que la representan en un escenario de la sala de teatro del barrio. Esto es el teatro independiente", expresó.

Y agregó: "Hay un montón de gente profesional del arte trabajando y esforzándose para que esto no se pierda. Muchos de estos trabajadores del arte tienen otros trabajos distintos para poder sostener el hecho teatral".

Por eso, invitó a los vecinos a acercarse a las salas de la región: "Se están perdiendo algo que es único e irrepetible. Tenemos que apoyar desde el lugar que cada uno pueda está actividad".