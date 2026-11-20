La Plaza Colón de Temperley se transformará en un espacio donde el arte , la cultura y las tradiciones ancestrales serán protagonistas. Los vecinos podrán disfrutar de una cocción de cerámica en vivo junto a presentaciones de artistas , clases abiertas, música y juegos .

La jornada de artes y oficios se realizará este lunes feriado, de 12 a 19, en la plaza de las calles Álzaga y Mitre . La propuesta a cargo del Municipio de Lomas invita a descubrir saberes, explorar distintas expresiones artísticas y conectar con las raíces culturales. Uno de los principales atractivos será la horneada de cerámica negra a leña, una técnica milenaria que atraviesa generaciones.

"La cerámica negra es un estilo que se hace gracias a la combustión y el negro es uno de los colores no tan sencillos de alcanzar, muy característico de la cultura precolombina . Al dedicarme a la cerámica y profundizar en ese mundo me di cuenta de la importancia que tuvo en el desarrollo humano, ya que es una de las primeras tecnologías del hombre y gracias a eso sabemos un montón de cosas como cocinar, generar sistemas de riesgo con las vasijas y almacenar alimentos", destacó Candela Adam , artista de Temperley que estará a cargo de la horneada.

"La idea es compartir el proceso y encontrarnos alrededor del fuego a conversar. Al final de la jornada, se van a sortear las piezas para que los vecinos se las lleven como recuerdo", agregó.

En el encuentro también habrá música en vivo, números de artistas locales, clases abiertas de alfarería y escultura, juegos didácticos y rondas de lectura. "Hay varios artistas invitados que van a formar parte de una jornada pensada para conectar con todo tipo de oficios, compartir saberes y recordar que hay muchas formas de aprender. Anteriormente hicimos encuentros en la Plaza Carola Lorenzini de Temperley que fueron emocionantes y muy gratos", expresó Candela.

Lomas tiene una prestigiosa Escuela de Cerámica

La cerámica, un arte que combina tradición y creatividad, se ha convertido en una opción formativa muy demandada por personas interesadas en explorar nuevas formas de expresión artística y en adquirir habilidades técnicas con alto potencial en el mercado laboral.

Con más de 30 años de historia, Lomas de Zamora tiene una Escuela Municipal de Cerámica que es una de las más importantes del país y de Latinoamérica. "Es un espacio muy grato en donde el conocimiento se comparte y los profesores son muy abiertos y muy humanos. A la jornada del lunes en la Plaza Colón viene gente de la escuela a colaborar", contó Candela, que es estudiante de la institución ubicada en Frías 1475.