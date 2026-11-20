Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán en escena al clásico “Los Cascanueces” y un par de homenajes a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También habrá más música en vivo con Mala Fama , junto con teatro y humor.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 21 sale a escena los Ballet Los Gurises y el Ballet Ashpaymanta. El sábado a las 21 sonarán en vivo Nap Jazz Trío y Tres Latin Jazz. El domingo a las 20 será el turno de la banda Don Goyo.

Para agendar Llega la décima edición del Festival de Tango y Criollismo

El lunes a las 18 en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se le rendirá homenaje a los 40 años de “Oktubre” , el icónico disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , con las bandas Arlequines, Desorientados Rock y Fiesta Rock del País.

“Los Cascanueces”, el clásico de Navidad basado en el cuento alemán de T.Hoffmanna a cargo del Ballet de San Petesburgo, pisa las tablas el viernes a las 20 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el sábado desde las 23,30 se arma otra edición del Santo Cumbión con Mala Fama, Román El Original y Guarandinga.

El desopilante show de Stand Up y humor de Xamila Denise sale a escena el sábado a las 21 en el Teatro Urbano de Lomas de Zamora, Frías 1074.

El sábado a las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 380, se arma una Noche Redonda con la banda Gulp, con su tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado a las 18 habrá un espectáculo de Narración Oral y a las 22 será el turno del humor del Teatro Kabeza.

Más música en vivo

El sábado a las 21 en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 163, en el ciclo "Pío Rock", sonará en vivo la banda de rock alternativo Kuritas.

La obra de teatro “Polución, diálogos con Pedro Lemebel” irrumpe en escena el vienres a las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

La banda Eterna Inocencia sonará el vivo el viernes a las 21 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058. El grupo local Sueño de los Libres abre la noche.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, habrá música en vivo el viernes a las 22 con Flash Back y el sábado llega el grupo de cover La Fonola 80’.

El Festival de Tango y Criollismo presenta su décima edición el sábado y el domingo próximo desde las 20 en el Teatro Cosmopolita de Llavallol, Pasaje Adrogué 186.