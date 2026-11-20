Lanús transita los días previos al encuentro ante River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura con la tranquilidad de haber recuperado a jugadores importantes del plantel con miras al compromiso de este domingo en el estadio Monumental.
El DT de Lanús, Mauricio Pellegrino, recupera a futbolistas importantes con miras al cruce por los octavos de final del Torneo Clausura.
Lanús transita los días previos al encuentro ante River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura con la tranquilidad de haber recuperado a jugadores importantes del plantel con miras al compromiso de este domingo en el estadio Monumental.
El receso por la fecha FIFA le permitió al entrenador Mauricio Pellegrino recuperar a los mediocampistas Matías Sepúlveda y Agustín Medina, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y desde el lunes trabajan a la par del plantel con miras al próximo compromiso.
La recuperación de estos dos mediocampistas significó dos grandes noticias para el DT, ya que suma dos variantes importantes para conformar el mediocampo que enfrentará el domingo a River en busca de un lugar en los cuartos de final.
A estas dos buenas noticias, Lanús sumó otra este jueves: el delantero Gonzalo Lobos comenzó a entrenar con normalidad después de sufrir una molestia en el isquiotibial y estaría en condiciones de integrar el banco de suplentes en Núñez.
La contracara de esto es la situación de José María Canale y el mediocampista Agustín Cardozo, quienes siguen trabajando diferenciado y serán evaluados hasta último momento. Si no llegan en óptimas condiciones, se convertirán en dos bajas sensibles para el equipo.
Después de participar de la gira por Asia de la Selección de Paraguay, el delantero regresó este jueves a la Argentina y este viernes se sumará a los entrenamientos del Granate con miras al cruce ante River.
Wlk, que el martes fue titular en la victoria por 2 a 1 de la Albirroja ante Japón, se perfila como titular en el encuentro que se disputará en el Monumental, más allá de su reciente participación con el seleccionado de su país.