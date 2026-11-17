El zaguero paraguayo José Canale se encuentra con un pie y medio afuera del trascendental cruce entre River y Lanús por los playoffs del Torneo Clausura en el estadio Monumental. Se trata de una baja sensible para el Granate en un duelo eliminatorio, teniendo en cuenta que el defensor no se pudo recuperar en las últimas jornadas.

Según confirmó el medio Fortaleza Granate, José Canale arrastra una distensión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y los tiempos de recuperación no le alcanzarían para estar en condiciones físicas de disputar el encuentro. Su baja representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico Granate, que pierde a una de sus piezas clave en la última línea.

El defensor padece una distensión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, una dolencia que se produjo el pasado domingo 1 de noviembre en La Fortaleza, durante el partido correspondiente a la fecha 15 ante Gimnasia de Mendoza. En aquella jornada, apenas transcurridos los primeros 15 minutos de juego, el defensor cayó mal tras disputar una pelota aérea y debió pedir el cambio de inmediato.

A raíz de este inconveniente físico, el futbolista ya se perdió el compromiso de la última fecha frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Si bien en un principio el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pellegrino aguardaba contar con él para el inicio de los playoffs , la evolución de la rodilla izquierda demanda precaución y los plazos médicos no alcanzarían para que llegue en condiciones óptimas al compromiso frente al conjunto de Núñez.

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El resto de los lesionados en Lanús

Por otra parte, la enfermería de Lanús mantiene la incertidumbre en torno a Agustín Cardozo. El mediocampista, que en ese mismo encuentro ante el conjunto mendocino sufrió un fuerte traumatismo directo en el peroné derecho y también se ausentó ante Central Córdoba, sigue en duda. Desde el cuerpo médico estiman que llegaría con lo justo al domingo, por lo que será exigido en los entrenamientos de la semana para determinar si puede sumar minutos.

En contrapartida, Mauricio Pellegrino recibió dos noticias alentadoras para rearmar el equipo. Tanto Agustín Medina (recuperado de un desgarro en el muslo derecho) como Matías Sepúlveda (quien dejó atrás una lesión muscular en el sóleo izquierdo) evolucionaron favorablemente y están a plena disposición. Ambos futbolistas regresarán a la lista de convocados para visitar al Millonario, aportando variantes clave para una instancia decisiva.

Con estas novedades, Lanús se prepara para lo que será el choque ante River en el Monumental el próximo domingo desde las 19 por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.