Preocupación en Lanús: se conoció el parte médico de José Canale y Agustín Cardozo

José Canale y Agustín Cardozo despertaron preocupación en Lanús.

Luego de la preocupación que despertaron las salidas por lesión de José Canale y Agustín Cardozo en el partido del domingo pasado contra Gimnasia de Mendoza en la Fortaleza, en las últimas horas en Lanús se respiró una bocanada de aire fresco.

El partido de la fecha 15 había dejado un panorama de mucha preocupación en el cuerpo técnico liderado por Mauricio Pellegrino, debido a las salidas obligadas de dos de sus futbolistas más determinantes. Sin embargo, los estudios médicos trajeron las buenas noticias que todo el pueblo granate esperaba.

El mediocampista central, Agustín Cardozo, había encendido las alarmas tras recibir un fuerte impacto durante el desarrollo del encuentro. A pesar del dolor inicial y la cautela del entrenador en la conferencia de prensa posterior, los exámenes clínicos determinaron que sufrió un fuerte golpe, pero que no reviste mayor gravedad. Su evolución dictará los tiempos de regreso, pero se descartó un escenario complejo.

Por su parte, la situación del defensor paraguayo, José Canale, también generaba una enorme incertidumbre en el bando de Lanús. Considerado una pieza prácticamente irreemplazable en la estructura defensiva, el parte final arrojó que padece un esguince de rodilla leve. Si bien requerirá un período de recuperación y kinesiología, los plazos serán mucho menores a lo que se temía en un principio.

Lanús y Mauricio Pellegrino respiran pensando en lo que viene La tranquilidad de recuperar pronto a ambos futbolistas es total, entendiendo que tanto Agustín Cardozo como José Canale son considerados fundamentales en la columna vertebral del primer equipo. El Granate logra esquivar lo que pudo haber sido un dolor de cabeza mayúsculo para el armado de la alineación titular de cara a los próximos compromisos del torneo local.

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