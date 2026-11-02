Polémica en el Superclásico: viralizan un penal que Nicolás Ramírez cobró en un Lanús - Banfield

Nicolás Ramírez se hizo viral por una jugada polémica en un Lanús-Banfield.

Luego de un polémico arbitraje en el Superclásico que Boca le ganó a River por 1 a 0, el arbitraje de Nicolás Ramírez quedó en el centro de la escena con fuertes críticas hacia su nivel. Después del partido, se hizo viral en redes sociales una jugada previa del árbitro en un Lanús ante Banfield.

El primer reclamo en el Superclásico por parte de River fue a los 28 minutos de complemento, cuando Nicolás Otamendi fue a buscar un centro de un tiro de esquina y cayó al suelo tras forcejear con Luciano Di Lollo. En ese momento, River reclamó penal por una sujeción de camiseta, pero Nicolás Ramírez no sancionó la falta y el VAR (a cargo de Silvio Trucco) consideró que no había elementos para convocarlo a revisar la acción.

Cabe señalar que el encuentro estuvo marcado por fuertes reclamos, la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta en River (por VAR a los 10 minutos), la expulsión de Gonzalo Montiel, y las quejas del plantel millonario por un supuesto doble criterio disciplinario y de contacto físico.

PENAL PARA LANÚS. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi https://t.co/epdNU5PQVE — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2025 La viralización del antecedente en un clásico entre Lanús y Banfield A partir de la polémica generada, en redes sociales viralizaron un video de un Clásico del Sur entre Lanús y Banfield (dirigido también por Nicolás Ramírez), donde el árbitro cobró penal por un agarrón en el área tras la ejecución de un tiro de esquina.

Hinchas y analistas utilizaron dicha imagen para cuestionar la falta de uniformidad en los criterios arbitrales del fútbol argentino al sancionar o ignorar sujeciones muy similares según el partido. De esta manera, el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico reavivó la polémica y expuso la falta de uniformidad en los criterios tras viralizarse en redes sociales un penal sancionado en un anterior partido entre Lanús y Banfield. La comparación de ambas jugadas similares generó un fuerte debate sobre el uso del VAR y las diferencias en las decisiones arbitrales en el fútbol argentino.

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