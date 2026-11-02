Robaron una perrita en Ingeniero Budge y quedaron filmados: piden que la devuelvan

Una vecina de Ingeniero Budge denunció que le robaron a su perrita y pide ayuda para recuperarla. Una familia se la llevó de la puerta de su casa y toda la secuencia quedó filmada.

Todo ocurrió el sábado 31 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Guaminí, casi esquina Pasaje Salta, en el Barrio Tongui . Eran las 13.11 cuando un grupo de personas pasó caminando por la calle y vio a una pequeña perra en la puerta de la casa.

Se trataba de Sami, una perra de 10 años de edad . Una joven del grupo se acercó a la puerta, se agachó para agarrarla y se la llevó como si nada. Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de una vecina.

Su dueña se dio cuenta de lo que pasó cuando revisó la grabación. Enseguida publicó el video en las redes sociales y pidió ayuda en los grupos de vecinos de Lomas de Zamora , esperando poder dar con las personas que se llevaron a Sami.

⁉️Robaron una perrita en Ingeniero Budge y quedaron filmados. Se la llevaron de la puerta de una casa en Guaminí y Pasaje Salta. Piden ayuda para recuperarla. https://t.co/U59Sa18R5B — Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 2, 2026

Desesperada búsqueda en Budge

Kathi, la dueña de la perrita, explicó en detalle cómo fue que su perra quedó al alcance de las personas que se la llevaron. “Tengo cuatro perros. Ellos salen a hacer sus necesidades afuera con mi supervisión o de mi papá. Los vecinos de mi cuadra ya los conocen. El sábado mi perrita salió a hacer sus necesidades, ya que ellas están acostumbradas a hacer afuera, pero yo no me di cuenta y se salió por mi reja. Ahí fue cuando pasó la familia y la agarraron”, comenzó explicando la mujer en diálogo con La Unión.

“Esto habrá pasado en un descuido de cinco minutos. Cuando a la hora de la comida la llamo y no estaba, salí corriendo a buscarla. Ella sabe su nombre y viene. Pedí cámaras a la vecina y vi que se la llevaron”, agregó Kathi sobre el dramático momento.

La dueña de Sami salió a buscarla en auto y llegó hasta la calle Virgen de Itatí, pero no pudo encontrarla y tampoco vio a la familia que se la llevó. Desde entonces, inició una angustiante búsqueda. “Ya no sé qué más hacer, llevo dos días esperando algún mensaje o llamada para que me la devuelvan”, expresó.

Sami, la perra perdida en Ingeniero Budge.

La gran preocupación de Kathi es que su mascota está en tratamiento y necesita su medicación. “Mi perrita toma pastillas, tiene diabetes. Hace dieta, le inyectamos insulina cada 14 horas”, contó.

Por cualquier información que permita encontrar a Sami, comunicarse con su dueña al teléfono 11-3930-9581. Kathi avisó que ofrece recompensa para recuperar a su perrita.