lunes 02 de noviembre de 2026
Escribinos
2 de noviembre de 2026
Son rumores.

Qué dijo Beto Casella sobre la posibilidad de conducir Intrusos

Luego del anuncio del fin de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Beto Casella habló de los rumores que lo acercan a Intrusos.

Beto Casella habló de su posible llegada a Intrusos.

Beto Casella habló de su posible llegada a Intrusos.

Beto Casella está al frente de BTV, su actual espacio en América TV, y ahora rompió el silencio sobre los rumores que lo apuntan sobre el nuevo conductor de Intrusos.

Lee además
Fernanda Iglesias y Beto Casella, enfrentados. 
Se pudrió todo

Fernanda Iglesias estalló contra Beto Casella: "Yo nunca voy a ser chupa..."
Adrián Pallares rompió el silencio tras la polémica por la ruptura profesional con Rodrigo Lussich. 
Habló.

Adrián Pallares confirmó que Rodrigo Lussich fue quien decidió romper la dupla

“Intrusos es un género fuerte, pero que yo no lo sé hacer”, expresó Beto Casella en Infama al ser consultado por la eventual propuesta para conducir Intrusos.

Ante la mención de las elogiosas palabras de Jorge Rial, Beto Casella reconoció que había visto el comentario o que alguien se lo había acercado.

“Está bueno, Rial es un tipo que sabe mucho de tele, ¿qué vamos a descubrir? Y que el tipo diga eso está bueno”, señaló. De todos modos, enseguida dejó clara su postura frente a la posibilidad de conducir el programa: “No me veo yo. No, no me veo”.

Beto Casella y una experiencia similar

Durante la entrevista, el cronista le recordó a Beto Casella que ya había tenido una experiencia al frente de un ciclo de ese estilo, en reemplazo de Jorge Rial, y que había tenido una buena recepción.

“No, yo lo hice 15 días. Hay como un malentendido”, aclaró. Según relató, en aquella oportunidad encabezaba Intocables, mientras Jorge Rial había pasado a la franja nocturna.

Beto Casella y sus amores.

Beto Casella y sus amores.

“Rial se fue a la noche, dejó ahí, se fue 15 días antes y me dijeron: ‘¿Podés reemplazarlo 15 días?’. Fui a boludear”, contó Beto Casella sobre esa experiencia.

Beto Casella insistió en que la conducción de Intrusos requiere recursos específicos. “Eso es un género que no lo sé hacer. No es pavada eso”, sostuvo para aclarar los rumores.

“Yo tampoco me voy a poner riguroso, ‘ay, yo vine...’. Pero vine para hacer un esquema de programa que, si puedo, mantengo eso o algo parecido”, cerró Beto Casella.

Temas
Seguí leyendo

Fernanda Iglesias estalló contra Beto Casella: "Yo nunca voy a ser chupa..."

Adrián Pallares confirmó que Rodrigo Lussich fue quien decidió romper la dupla

Crecen los rumores de un posible regreso de Rial a Intrusos: cuándo sería la vuelta

Cómo fue el operativo de Lali y Pedro para ocultar su torta de casamiento

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La historia de amor entre la locutora y el periodista volvió a tomar trascendencia tras el fallecimiento de Marcela Giorgi. 
Recuerdos.

La historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone, separados por una tragedia

Las más leídas

Te Puede Interesar

La perrita fue robada en el Barrio Tongui.
Video.

Robaron una perrita en Budge y quedaron filmados: piden que la devuelvan