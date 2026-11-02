Qué dijo Beto Casella sobre la posibilidad de conducir Intrusos

Después de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que se desarmaba la dupla comenzaron a correr rumores sobre quién quedará al frente de Intrusos. Algunas versiones indican que Beto Casella es el apuntado para conducir el ciclo de América TV.

Beto Casella está al frente de BTV, su actual espacio en América TV, y ahora rompió el silencio sobre los rumores que lo apuntan sobre el nuevo conductor de Intrusos.

Se pudrió todo Fernanda Iglesias estalló contra Beto Casella: "Yo nunca voy a ser chupa..."

“Intrusos es un género fuerte, pero que yo no lo sé hacer”, expresó Beto Casella en Infama al ser consultado por la eventual propuesta para conducir Intrusos.

Ante la mención de las elogiosas palabras de Jorge Rial, Beto Casella reconoció que había visto el comentario o que alguien se lo había acercado.

“Está bueno, Rial es un tipo que sabe mucho de tele, ¿qué vamos a descubrir? Y que el tipo diga eso está bueno”, señaló. De todos modos, enseguida dejó clara su postura frente a la posibilidad de conducir el programa: “No me veo yo. No, no me veo”.

Beto Casella y una experiencia similar

Durante la entrevista, el cronista le recordó a Beto Casella que ya había tenido una experiencia al frente de un ciclo de ese estilo, en reemplazo de Jorge Rial, y que había tenido una buena recepción.

“No, yo lo hice 15 días. Hay como un malentendido”, aclaró. Según relató, en aquella oportunidad encabezaba Intocables, mientras Jorge Rial había pasado a la franja nocturna.

Beto Casella y sus amores.

“Rial se fue a la noche, dejó ahí, se fue 15 días antes y me dijeron: ‘¿Podés reemplazarlo 15 días?’. Fui a boludear”, contó Beto Casella sobre esa experiencia.

Beto Casella insistió en que la conducción de Intrusos requiere recursos específicos. “Eso es un género que no lo sé hacer. No es pavada eso”, sostuvo para aclarar los rumores.

“Yo tampoco me voy a poner riguroso, ‘ay, yo vine...’. Pero vine para hacer un esquema de programa que, si puedo, mantengo eso o algo parecido”, cerró Beto Casella.