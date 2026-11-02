El Concejo Deliberante de Lomas reconoció la obra musical "Octubre rosa" de Cecilia Foj

Tras una gira por Europa, la pianista, docente y compositora de Lomas , Cecilia Foj, recibió un reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante (HCD) por la obra musical creada por ella misma para visibilizar la detección temprana del cáncer de mama que se llama "Octubre Rosa" .

La profesional estuvo en el recinto recibiendo con mucha emoción el reconocimiento que fue votado por unánime. "Octubre Rosa ahora es una obra de interés municipal por su valor artístico y por la divulgación de la prevención temprana del cáncer de mama", dijo la artista que estuvo de gira recientemente. Visitó la Embajada Argentina en París donde brindó un concierto de piano sobre la música de compositoras de todas las épocas.

La lomense expresó que no esperaba el reconocimiento. "No era algo que estaba esperando o pensando en hacer para que se lo reconozcan, pero me dio una gran alegría recibir este reconocimiento porque es una forma de seguir visibilizando este tema", compartió en diálogo con La Unión.

Foj fue diagnosticada con cáncer de mama en 2022 y desde ese entonces comenzó un camino de reflexión y buscó la manera de concientizar a través de su faceta artística. "Pensé si esto me pasa a mí, debe haber otras mujeres que también lo están viviendo, pero la verdad que hasta ese momento yo no tenía mucho conocimiento sobre esto ni tampoco lo veía muy difundido. Entonces, me pareció que estaba bueno empezar a contar, a hablar lo que me pasaba", compartió sobre el comienzo de lo que luego decidió generar y difundir.

Tras el diagnóstico, llegaron los estudios, la mastectomía, un año de tratamiento y todo lo fue contando en las redes con el objetivo de acompañar a otras mujeres. "Pensaba en las que capaz lo viven con vergüenza, con pudor, en silencio, solas algunas", puntualizó.

La artista lomense desde un principio quiso desestigmatizar la enfermedad. "Comencé a crear un podcast que se llama Otra oportunidad, diario de mi cáncer de mama, que está en Spotify y en YouTube. Y eso fue buenísimo porque ahí hablaron otras mujeres, hablaron médicos", recordó sobre aquel camino de la concientización que comenzó a crear ella sola con los recursos con los que contaba.

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Octubre Rosa

La obra musical "Octubre Rosa" que fue distinguida recientemente por el Concejo, fue creada cuando Foj estaba en pleno tratamiento de quimioterapia. "Fue todo un año bastante intenso y muy fuerte. Ahí me aboqué mucho al piano, la música porque la música es algo muy importante para mí y es a través de ella pude expresar todos mis sentimientos", detalló.

Las dudas, las incertidumbres, los miedos por no saber qué iba a pasar y luego la aceptación, eran sólo algunos de los sentimientos que comenzó a plasmar en su obra musical. "Pensaba en que era lo que tenía que enfrentar en ese momento y trate de sacarle la parte positiva", aseguró.

Octubre Rosa actualmente está disponible también en todas las plataformas digitales. "La obra me permitió darle un sentido a lo que me pasó y a partir de ello generar redes entre mujeres y siempre apuntar a buscarle el lado positivo a todo", reflexionó la lomense con una gran trayectoria en la música.

Dejar el mensaje del cuidado de la salud de forma preventiva ya sea de la enfermedad que ella padeció como cualquier otra es lo que siempre quiso generar con su obra y con todo lo que hizo en redes para llegar a esas mujeres que transitan la enfermedad o ya la han transitado como Foj.