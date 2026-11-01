domingo 01 de noviembre de 2026
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1 de noviembre de 2026
Velatorio.

Dolor en Lomas de Zamora: figuras de la radio despidieron a la locutora Marcela Giorgi

Era una de las voces más destacadas de la radiofonía nacional. Le dieron el último adiós en una casa velatoria del centro de Lomas.

El velatorio se realizó en la Casa Lázaro Costa.

El velatorio se realizó en la Casa Lázaro Costa.

La muerte de Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre, provocó una profunda conmoción en el ambiente periodístico y artístico. Este domingo la despidieron con mucho dolor en el centro de Lomas de Zamora.

La profesional, una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional, falleció este sábado a los 61 años. La noticia fue confirmada al aire por su amiga y periodista Mariel Di Lenarda, en una charla con la conductora Adriana Verón.

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Murió la locutora Marcela Giorgi.

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Si bien no trascendieron las circunstancias del fallecimiento de Marcela, Verón explicó que Marcela tenía problemas de salud. “Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día”, lamentó con la voz quebrada.

La noticia generó un dolor inmenso entre muchas personalidades que trabajaron con ella en tantos años de carrera. Marcela había dejado una huella imborrable en La 100 y en Radio Mitre y ganó dos Martín Fierro por su destacada trayectoria.

Dolorosa despedida en Lomas

Los periodistas Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli, en la casa velatoria de Lomas.

Los periodistas Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli, en la casa velatoria de Lomas.

Este domingo por la mañana, se llevó a cabo el velatorio de Marcela en la Casa Lázaro Costa, ubicada en Portela 461, frente a la Plaza Grigera. Familiares, amigos y colegas se acercaron al centro de Lomas para despedirla.

Figuras como Marcelo Bonelli, Eduardo Feinmann, Alberto Cormillot, Ariel Tarico, Mariel Di Lenarda, Daniel Mollo y Guillermo Laborda, todos compañeros de Giorgi en Radio Mitre, pasaron por la casa velatoria lomense este domingo.

Algunos medios de prensa se acercaron al lugar y permanecieron en la puerta de la cochería, mientras distintos periodistas y familiares de Marcela ingresaban a despedirla.

El humorista Ariel Tarico y el doctor Alberto Cormillot también se acercaron a Lomas.

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